Красноярским волонтерам подарили автомобиль для выезда на поиски
Ключи от автомобиля накануне вручили руководителю волонтерской организации Оксане Василишиной.
Ключи от автомобиля накануне вручили руководителю волонтерской организации Оксане Василишиной.
Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям подарил красноярским волонтерам машину. Информация об этом появилась на официальной странице организации «Поиск пропавших детей — Красноярск».
Полноприводный автомобиль «Соболь» будет использоваться красноярской волонтерской организацией при проведении поисков и организации различных обучающих мероприятий. Так как машина грузопассажирская, места в ней хватит и для самих волонтеров, и для необходимого при поиске оборудования. Ключи от автомобиля накануне вручил руководителю волонтерской организации Оксане Василишиной исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим детям Валерий Солянин.
Пилотный проект Центра появился в Москве в декабре 2015 года, а его территориальное представительство может появится в ближайшее время в Красноярске. Красноярских волонтеров московские общественники пообещали пригласить на учения, которые пройдут весной в Липецкой и Ярославской областях.