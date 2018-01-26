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09:31 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярским волонтерам подарили автомобиль для выезда на поиски

Ключи от автомобиля накануне вручили руководителю волонтерской организации Оксане Василишиной.

Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям подарил красноярским волонтерам машину. Информация об этом появилась на официальной странице организации «Поиск пропавших детей — Красноярск».

Полноприводный автомобиль «Соболь» будет использоваться красноярской волонтерской организацией при проведении поисков и организации различных обучающих мероприятий. Так как машина грузопассажирская, места в ней хватит и для самих волонтеров, и для необходимого при поиске оборудования. Ключи от автомобиля накануне вручил руководителю волонтерской организации Оксане Василишиной исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим детям Валерий Солянин.

Судя по информации на сайте организации, «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям» появился в России в декабре 2014 года по инициативе Павла Астахова. Он финансируется за счёт пожертвований от граждан и организаций. В феврале 2015 года по поручению правительства России с организацией начали взаимодействовать МВД, Минздрав, Минюст и другие министерства. Центр помогает в поисках пропавших детей, обучает население правилам безопасности, дает консультации родителям, чей ребенок пропал и оказывает психологическую помощь родственникам пропавших детей и тем, кто стал жертвами насилия.

Пилотный проект Центра появился в Москве в декабре 2015 года, а его территориальное представительство может появится в ближайшее время в Красноярске. Красноярских волонтеров московские общественники пообещали пригласить на учения, которые пройдут весной в Липецкой и Ярославской областях.

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