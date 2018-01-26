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09:26 (мск), источник: СуперОмск

В мэрии Омска рассказали, как будут охранять Шенфельд

В пятницу, 26 января, представители городской администрации прокомментировали резонансную историю, о которой писал РИА «СуперОмск».

Напомним, на рабочей группе по финансово-бюджетным вопросам директор департамента финансов и контроля Омска Богдан Масан заявил, что в бюджете на 2018 год 430 тысяч рублей будет предусмотрено на охрану директора департамента жилищной политики Светланы Шенфельд, которая будет вести приемы в здании на улице Волочаевской, 15 В.

Между тем в мэрии утверждают, что это не совсем так. Директора будут охранять вместе со зданием и дорогостоящим имуществом.

«Речь идет не о личной охране Светланы Аркадьевны, а об организации охраны городского жилищного центра, который недавно переехал в это здание, — пояснили в департаменте информационной политики Омска. — Логично, что ему требуется охрана, поскольку в помещениях ГЖЦ стоит дорогостоящая компьютерная техника, хранятся документы, в том числе содержащие личные данные тысяч омичей».

Отметим, что Светлана Шенфельд занимается в департаменте переселением из ветхого и аварийного жилья в новые квартиры. Поэтому ей совсем бы не помешали секьюрити.

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