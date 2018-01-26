Снежные выходные прогнозируют синоптики в Нижегородской области
Как говорится на сайте Гидрометцентра России, в пятницу, 26 января, будет облачно с прояснениями и небольшой, кратковременный снег.
Как говорится на сайте Гидрометцентра России, в пятницу, 26 января, будет облачно с прояснениями и небольшой, кратковременный снег.
Температура воздуха днём составит -8 градусов, ветер южный 5 м/с.
В субботу, 27 января, прогнозируется облачная погода с небольшим снегом. Температура воздуха составит -10 градусов ночью и -8 градусов днём. Ветер также будет южный, 5 м/с.
В воскресенье, 28 января, ожидается облачная погода, снег. Столбики термометров будут показывать -11 градусов ночью и -6 градусов днём. Ветер поменяется на