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09:30 (мск), источник: НТА-Приволжье

Снежные выходные прогнозируют синоптики в Нижегородской области

Как говорится на сайте Гидрометцентра России, в пятницу, 26 января, будет облачно с прояснениями и небольшой, кратковременный снег.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +1° 55% 776 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: НТА-Приволжье

Температура воздуха днём составит -8 градусов, ветер южный 5 м/с.

В субботу, 27 января, прогнозируется облачная погода с небольшим снегом. Температура воздуха составит -10 градусов ночью и -8 градусов днём. Ветер также будет южный, 5 м/с.

В воскресенье, 28 января, ожидается облачная погода, снег. Столбики термометров будут показывать -11 градусов ночью и -6 градусов днём. Ветер поменяется на юго-западный ночью и вновь вернётся на южный днём, 5 м/с.

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