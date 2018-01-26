В Севастополе в рамках СЭЗ создали около 5 тысяч новых рабочих мест

В Севастополе с начала функционирования свободной экономической зоны создано около 5 тысяч рабочих мест со средней заработной платой в 27 тысяч рублей. Около 1700 мест создано в 2017 году.

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— По состоянию на 1 января 2018 года правительством Севастополя заключено 429 договоров с об участии в СЭЗ. При этом в 2017 году свою деятельность осуществляли 185 предпринимателей, — сообщает Департамент экономического развития города.

В промышленности реализуется 106 проектов, сельском хозяйстве — 28, социальной сфере — 13, строительстве — 61, транспорте — 22, топливе и энергетике — 9, торговле — 51, услугах — 124, туризме — 15.

— Резиденты СЭЗ задекларировали более 4,7 млрд рублей, в том числе, более 2,05 млрд составил общий объем капитальных вложений в 2017 году, — уточнили в пресс-службе правительства Севастополя. — За 9 месяцев 2017 года сумма вложений составила более 1,45 млрд рублей, что превысило плановый объем на 73%.