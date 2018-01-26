Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Башаров ответил на критику «Движения вверх»
Почему стресс и недостаток сна заставляют нас переедать
9 удивительных свойств грудного молока
А вот и соседи: как живется в СИЗО Алексею Улюкаеву
Бондарчук и Андреева впервые за долгое время вышли в свет
Закон для 20 миллионов граждан: кому снизят налоги и спишут долги Чем объясняется принятие такого закона и как он будет реализовываться?
Россияне ответили на ультиматум МОК - СМИ
Новая российская пуля удивила американцев - СМИ
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
Госдеп: Истребитель Су-30 — не самолет для борьбы с партизанами
ЕС требует РФ прекратить бойкот и выплатить долг
Бондарчук и Андреева впервые за долгое время вышли в свет
Юлия Высоцкая повеселила публику зажигательным танцем
СМИ: 40-летняя Максакова предстала в откровенном образе
СМИ: в РФ поведали о полномасштабной атаке Запада
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Фоторепортажи
12Православные верующие отпраздновали Крещение
10Штормовой ветер вызвал хаос в Германии и Нидерландах
17:52 (мск), источник: Комсомольская правда

В Севастополе в рамках СЭЗ создали около 5 тысяч новых рабочих мест

Средняя зарплата около 27 тысяч рублей.

В Севастополе с начала функционирования свободной экономической зоны создано около 5 тысяч рабочих мест со средней заработной платой в 27 тысяч рублей. Около 1700 мест создано в 2017 году.

Читайте также
Крымские налоговики проверят участников СЭЗ

— По состоянию на 1 января 2018 года правительством Севастополя заключено 429 договоров с об участии в СЭЗ. При этом в 2017 году свою деятельность осуществляли 185 предпринимателей, — сообщает Департамент экономического развития города.

В промышленности реализуется 106 проектов, сельском хозяйстве — 28, социальной сфере — 13, строительстве — 61, транспорте — 22, топливе и энергетике — 9, торговле — 51, услугах — 124, туризме — 15.

— Резиденты СЭЗ задекларировали более 4,7 млрд рублей, в том числе, более 2,05 млрд составил общий объем капитальных вложений в 2017 году, — уточнили в пресс-службе правительства Севастополя. — За 9 месяцев 2017 года сумма вложений составила более 1,45 млрд рублей, что превысило плановый объем на 73%.

Всего в рамках СЭЗ планируется создать более 8 тысяч рабочих мест.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Американцы не смогли спрятаться от Дворковича в Давосе
Пять мифов об ипотеке
Трамп рассказал, сколько США стоили операции на Ближнем Востоке
Пассажир ударил стюардессу на рейсе Москва-Нью-Йорк
Костин сравнил включение в санкционные списки США со смертью
Найденная в Израиле челюсть может переписать историю людей
«Подмышки я давно не брею»: чем живут российские феминистки
Россиянке отказали в выдаче маткапитала из-за буквы с точками
Нас не ждут: знаменитые места, куда закрывают доступ туристам
Спорт
Кто сыграет за российскую хоккейную команду на Олимпиаде-2018 В Южную Корею сборная России по хоккею традиционно поедет с одной задачей - побеждать, пускай и под олимпийским флагом
Авто
Девушка бросила парня из-за поддельного Porsche Молодые люди познакомились на вечеринке, после чего парень подвёз девушку до дома на собственном новеньком кроссовере
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей Телеведущая не может продолжать работу над проектом из-за проблем со здоровьем
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Московские пятиэтажки подрастут
Леди
25 образов с Недели высокой моды, похожих на шедевры живописи Мы заметили много схожего между образами Giambattista Valli и картинами Эдварда Мунка, показами Alexander Vauhtier и живописью Анри Матисса
Дети
29-летнюю Паулину Андрееву поздравляют с беременностью (фото) Актриса появилась на публике в просторном наряде.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь