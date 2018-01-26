В 2017 году в Татарстане рождаемость снизилась почти на 14%

Источник: Комсомольская правда

По сообщению министра здравооохранения республики Аделя Вафина, на тысячу населения пришлось 12,4 новорожденных, в то время как в 2016 году этот показатель равнялся 14,4 младенца.

— В 12 муниципальных районах рождаемость превышает смертность, — также отметил министр.

Хотя в целом в Татарстане за год этот показатель снизился на 2,6%. В подушевом эквиваленте речь идет о 937 жизнях.

Что касается детской смертности, то в 2017-ом она снизилась на 4,5%. Здесь также в минздраве республики отмечают, что на 21,6% меньше ушло из жизни по причине врожденных аномалий и на 4,5% от проблем в перинатальном периоде. На 13% снизилась материнская смертность.