Конкурс робототехников «Добро пожаловать в будущее!» состоится 2 февраля в Нижнем Новгороде

Как отмечается в сообщении, участие в конкурсе принимают обучающиеся образовательных организаций в двух возрастных категориях: от 7 до 13 лет и от 14 до 18 лет.

Участники будут оценены в личном и командном первенствах в четырех номинациях: «Кегельринг квадро» — автономный робот участника должен выталкивать кегли, окрашенные в белый цвет, за пределы ринга; «Лабиринт» — автономный робот участника за наиболее короткое время должен преодолеть расстояние от зоны старта до зоны финиша по лабиринту; «Траектория» — автономный робот участника должен проехать от зоны старта до зоны финиша по заданной траектории, преодолевая препятствия; «Роботрафик» — соревнования проводятся между двумя автономными роботами участников, которые должны за наименьшее время преодолеть трассу, не покидая свою полосу движения.