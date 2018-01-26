Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей
Почему стресс и недостаток сна заставляют нас переедать
Ученые впервые рассчитали силу толчков плода в утробе матери
Из СИЗО с намеками: муж перешел к угрозам девушке "без рук"
Бондарчук и Андреева впервые за долгое время вышли в свет
Что-то пошло не такПользователи твиттера нашли на снимках для обложки Vanity Fair три ноги у Риз Уизерспун и три руки у Опры Уинфри
Французы нашли причину недопуска Шипулина - СМИ
Новая российская пуля удивила американцев - СМИ
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
Генсек ЕС потребовал от РФ прекратить бойкот и продолжить выплаты
СМИ: в РФ поведали о полномасштабной атаке Запада
Три ноги Уизерспун, лишняя рука Опры: глянец высмеяли за фотошоп
Виктория Лопырева примерила «платье принцессы»
СМИ: 40-летняя Максакова предстала в откровенном образе
СМИ: в РФ поведали о полномасштабной атаке Запада
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Фоторепортажи
12Православные верующие отпраздновали Крещение
10Штормовой ветер вызвал хаос в Германии и Нидерландах
17:32 (мск), источник: Newsroom24.ru

Конкурс робототехников «Добро пожаловать в будущее!» состоится 2 февраля в Нижнем Новгороде

Организатором конкурса выступает Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области.

Областной конкурс робототехников «Добро пожаловать в будущее!» состоится 2 февраля в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Центре развития творчества детей и юношества Нижегородской области.

Как отмечается в сообщении, участие в конкурсе принимают обучающиеся образовательных организаций в двух возрастных категориях: от 7 до 13 лет и от 14 до 18 лет.

Участники будут оценены в личном и командном первенствах в четырех номинациях: «Кегельринг квадро» — автономный робот участника должен выталкивать кегли, окрашенные в белый цвет, за пределы ринга; «Лабиринт» — автономный робот участника за наиболее короткое время должен преодолеть расстояние от зоны старта до зоны финиша по лабиринту; «Траектория» — автономный робот участника должен проехать от зоны старта до зоны финиша по заданной траектории, преодолевая препятствия; «Роботрафик» — соревнования проводятся между двумя автономными роботами участников, которые должны за наименьшее время преодолеть трассу, не покидая свою полосу движения.

Конкурс пройдет в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Депутата Атмахова лишили российского гражданства
Студентка НГПУ победила в конкурсе «Татьянин день – 2018»
Трамп рассказал, сколько США стоили операции на Ближнем Востоке
Пассажир ударил стюардессу на рейсе Москва-Нью-Йорк
Костин сравнил включение в санкционные списки США со смертью
Найденная в Израиле челюсть может переписать историю людей
«Подмышки я давно не брею»: чем живут российские феминистки
Россиянке отказали в выдаче маткапитала из-за буквы с точками
Нас не ждут: знаменитые места, куда закрывают доступ туристам
Спорт
Кто сыграет за российскую хоккейную команду на Олимпиаде-2018 В Южную Корею сборная России по хоккею традиционно поедет с одной задачей - побеждать, пускай и под олимпийским флагом
Авто
Девушка бросила парня из-за поддельного Porsche Молодые люди познакомились на вечеринке, после чего парень подвёз девушку до дома на собственном новеньком кроссовере
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей Телеведущая не может продолжать работу над проектом из-за проблем со здоровьем
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Московские пятиэтажки подрастут
Леди
25 образов с Недели высокой моды, похожих на шедевры живописи Мы заметили много схожего между образами Giambattista Valli и картинами Эдварда Мунка, показами Alexander Vauhtier и живописью Анри Матисса
Дети
29-летнюю Паулину Андрееву поздравляют с беременностью (фото) Актриса появилась на публике в просторном наряде.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь