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26 января, источник: Publika.md

Школу, в которой отравились 14 подростков и учительница, закрыли до понедельника

До понедельника закрыли школу села Перены Резинского района, в которой накануне пострадали 14 школьников и их учительница.

Источник: Publika.md

Головокружение, тошнота и рвота начались у них, когда девятиклассник на перемене распылил из баллончика газ.

«У меня кружилась голова и першило в горле. Все были в панике».

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«Я почувствовал головокружение, когда вышел на улицу. Учительница мне сказала идти к скорой, что было потом, не помню.».

Учительница, пока выводила детей из школы, тоже почувствовала себя плохо.

«Я побежала проверить, что с ними случилось, там был мальчик, который сказал, что кто-то распылил газ», — сообщает учительница Светлана Кондря.

Состояние пострадавших стабильное.

«Пациенты жаловалась на головную боль и боль в горле, они кашляли и задыхались. Сейчас они все чувствуют себя удовлетворительно. Сегодня будем их выписывать», — сказала врач Нина Биговская.

Родителям подростка, распылившего газ, грозит до 400 леев штрафа.

«Отец показал мальчику баллончик, который еще несколько лет назад привез из Москвы. Потом спрятал его, но подросток баллончик нашел и принес в школу», — отметил замглавы ИП, Резина Виталий Куйбан.

В министерстве здравоохранения говорят, что держат ситуацию под контролем.

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