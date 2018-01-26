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26 января, источник: Publika.md

В ходе масштабных обысков в Кишиневе и Единцах задержаны четыре человека

Четыре человека задержаны по итогам масштабных обысков в Кишиневе и Единцах.

Источник: Publika.md

Провели их по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

По данным следствия, в схеме были задействованы три предприятия, продававшие яблоки и другую сельхозпродукцию. Ущерб, нанесенный государству, превышает десять миллионов леев.

Грозит подозреваемым до десяти лет лишения свободы.

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