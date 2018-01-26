В ходе масштабных обысков в Кишиневе и Единцах задержаны четыре человека
Четыре человека задержаны по итогам масштабных обысков в Кишиневе и Единцах.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Четыре человека задержаны по итогам масштабных обысков в Кишиневе и Единцах.
Провели их по делу об отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.
По данным следствия, в схеме были задействованы три предприятия, продававшие яблоки и другую сельхозпродукцию. Ущерб, нанесенный государству, превышает десять миллионов леев.
Грозит подозреваемым до десяти лет лишения свободы.