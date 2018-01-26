Запарили: на Дону хотят запретить продажу вейпов несовершеннолетним
Донские депутаты готовят законодательную инициативу для Госдумы: запретить продажу вейпов (паровых электронных сигарет) несовершеннолетним.
Донские депутаты готовят законодательную инициативу для Госдумы: запретить продажу вейпов (паровых электронных сигарет) несовершеннолетним.
— Мы считаем, что для электронных сигарет и жевательного табака необходимо ввести аналогичные ограничения, которые действуют в отношении спиртных напитков и обычных сигарет. Мы делали запросы в министерство здравоохранения, и есть статистика о пагубном влиянии вышеперечисленной продукции. Пока мы прорабатываем формальную сторону вопроса. Уверена, что будем готовы в течение ближайшего полугодия, — рассказала журналистам зампредседателя заксобрания Ростовской области Ирина Рукавишникова.
Напомним, что пять лет назад в Госдуме поднимался вопрос о запрете электронных сигарет. Между тем, доказано, что вейпы ничуть не безопаснее обычных сигарет, — они бьют по мозгам и содержат аналоги пестицидов.