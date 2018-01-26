Запарили: на Дону хотят запретить продажу вейпов несовершеннолетним

— Мы считаем, что для электронных сигарет и жевательного табака необходимо ввести аналогичные ограничения, которые действуют в отношении спиртных напитков и обычных сигарет. Мы делали запросы в министерство здравоохранения, и есть статистика о пагубном влиянии вышеперечисленной продукции. Пока мы прорабатываем формальную сторону вопроса. Уверена, что будем готовы в течение ближайшего полугодия, — рассказала журналистам зампредседателя заксобрания Ростовской области Ирина Рукавишникова.