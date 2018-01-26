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18:31 (мск), источник: Комсомольская правда

Запарили: на Дону хотят запретить продажу вейпов несовершеннолетним

Донские депутаты готовят законодательную инициативу для Госдумы: запретить продажу вейпов (паровых электронных сигарет) несовершеннолетним.

Источник: Комсомольская правда

— Мы считаем, что для электронных сигарет и жевательного табака необходимо ввести аналогичные ограничения, которые действуют в отношении спиртных напитков и обычных сигарет. Мы делали запросы в министерство здравоохранения, и есть статистика о пагубном влиянии вышеперечисленной продукции. Пока мы прорабатываем формальную сторону вопроса. Уверена, что будем готовы в течение ближайшего полугодия, — рассказала журналистам зампредседателя заксобрания Ростовской области Ирина Рукавишникова.

Напомним, что пять лет назад в Госдуме поднимался вопрос о запрете электронных сигарет. Между тем, доказано, что вейпы ничуть не безопаснее обычных сигарет, — они бьют по мозгам и содержат аналоги пестицидов.

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