Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Съемочную группу «Ревизорро» во главе с Самбурской избили
Куркума помогает пожилым
Игры для уставшей мамы
А вот и соседи: как живется в СИЗО Алексею Улюкаеву
Мелания Трамп в пальто Dolce & Gabbana отправилась в музей
Что-то пошло не такПользователи твиттера нашли на снимках для обложки Vanity Fair три ноги у Риз Уизерспун и три руки у Опры Уинфри
Россияне ответили на ультиматум МОК - СМИ
Новая российская пуля удивила американцев - СМИ
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
Госдеп: Истребитель Су-30 — не самолет для борьбы с партизанами
ЕС требует РФ прекратить бойкот и выплатить долг
Бондарчук и Андреева впервые за долгое время вышли в свет
Юлия Высоцкая повеселила публику зажигательным танцем
СМИ: 40-летняя Максакова предстала в откровенном образе
СМИ: в РФ поведали о полномасштабной атаке Запада
Необычные места Москве, которые можно посетить на выходных
Как взять ипотеку под 6 процентов?
Фоторепортажи
12Православные верующие отпраздновали Крещение
10Штормовой ветер вызвал хаос в Германии и Нидерландах
17:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Назван первый хедлайнер техно-сцены Alfa Future People

Фестиваль пройдет 10—12 августа 2018 года под Нижним Новгородом.

Организаторы фестиваля современной музыки и технологий Alfa Future People назвали первого хедлайнера техно-сцены Miller Future Music. Им стал Бен Клок — резидент берлинского клуба Berghain и один из наиболее востребованных техно-диджеев современности. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

— Несмотря на несвойственную для техно сдержанность, сеты Бена Клока пропитаны захватывающими эмоциями и артистизмом. Широта музыкальных взглядов Клока не раз подтверждалась его ремиксами на таких исполнителей, как Kerri Chandler, Depeche Mode, Robert Hood и Kenny Larkin, — говорится в сообщении.

Напомним, фестиваль Alfa Future People в 2018 году пройдет в Нижегородской области 10—12 августа. Ранее сообщалось о том, что одним из гостей фестиваля станет голландский диджей Afrojack (Афроджек).

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Американцы не смогли спрятаться от Дворковича в Давосе
Пять мифов об ипотеке
Трамп рассказал, сколько США стоили операции на Ближнем Востоке
Пассажир ударил стюардессу на рейсе Москва-Нью-Йорк
Костин сравнил включение в санкционные списки США со смертью
Найденная в Израиле челюсть может переписать историю людей
«Подмышки я давно не брею»: чем живут российские феминистки
Россиянке отказали в выдаче маткапитала из-за буквы с точками
Нас не ждут: знаменитые места, куда закрывают доступ туристам
Спорт
Кто сыграет за российскую хоккейную команду на Олимпиаде-2018 В Южную Корею сборная России по хоккею традиционно поедет с одной задачей - побеждать, пускай и под олимпийским флагом
Авто
Девушка бросила парня из-за поддельного Porsche Молодые люди познакомились на вечеринке, после чего парень подвёз девушку до дома на собственном новеньком кроссовере
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей Телеведущая не может продолжать работу над проектом из-за проблем со здоровьем
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
25 образов с Недели высокой моды, похожих на шедевры живописи Мы заметили много схожего между образами Giambattista Valli и картинами Эдварда Мунка, показами Alexander Vauhtier и живописью Анри Матисса
Дети
29-летнюю Паулину Андрееву поздравляют с беременностью (фото) Актриса появилась на публике в просторном наряде.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь