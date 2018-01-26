Назван первый хедлайнер техно-сцены Alfa Future People
Фестиваль пройдет
Фестиваль пройдет
Организаторы фестиваля современной музыки и технологий Alfa Future People назвали первого хедлайнера
— Несмотря на несвойственную для техно сдержанность, сеты Бена Клока пропитаны захватывающими эмоциями и артистизмом. Широта музыкальных взглядов Клока не раз подтверждалась его ремиксами на таких исполнителей, как Kerri Chandler, Depeche Mode, Robert Hood и Kenny Larkin, — говорится в сообщении.
Напомним, фестиваль Alfa Future People в 2018 году пройдет в Нижегородской области