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21:11 (мск), источник: Publika.md

Ученые нашли в океане ранее неизвестный вирус-убийцу

Ученые из Массачусетского технологического института (США) открыли ранее неизвестный опасный вирус.

Бактерия обнаружилась в пробах океанской воды, сообщает научный журнал The Nature.

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Новый вирус получил название Autolykiviridae, а его структура пока неизвестна. Установлено только, что у нового вируса очень короткий геном. Он не превышает 10 тысяч нуклеотидов («кирпичики» из которых состоит ген).

Еще удалось узнать, что вирус является настоящим «убийцей» и способен уничтожать около 40 процентов всех известных бактерий.

Исследователи опасаются, что со временем Autolykiviridae может добраться и до океанской фауны.

Сейчас специалисты в первую очередь выясняют, опасен ли вирус для животных и человека, передаёт rg.ru.

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