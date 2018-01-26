Ученые нашли в океане ранее неизвестный вирус-убийцу

Бактерия обнаружилась в пробах океанской воды, сообщает научный журнал The Nature.

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Новый вирус получил название Autolykiviridae, а его структура пока неизвестна. Установлено только, что у нового вируса очень короткий геном. Он не превышает 10 тысяч нуклеотидов («кирпичики» из которых состоит ген).

Еще удалось узнать, что вирус является настоящим «убийцей» и способен уничтожать около 40 процентов всех известных бактерий.

Исследователи опасаются, что со временем Autolykiviridae может добраться и до океанской фауны.