Ученые нашли в океане ранее неизвестный вирус-убийцу
Ученые из Массачусетского технологического института (США) открыли ранее неизвестный опасный вирус.
Ученые из Массачусетского технологического института (США) открыли ранее неизвестный опасный вирус.
Бактерия обнаружилась в пробах океанской воды, сообщает научный журнал The Nature.
Новый вирус получил название Autolykiviridae, а его структура пока неизвестна. Установлено только, что у нового вируса очень короткий геном. Он не превышает 10 тысяч нуклеотидов («кирпичики» из которых состоит ген).
Еще удалось узнать, что вирус является настоящим «убийцей» и способен уничтожать около 40 процентов всех известных бактерий.
Исследователи опасаются, что со временем Autolykiviridae может добраться и до океанской фауны.
Сейчас специалисты в первую очередь выясняют, опасен ли вирус для животных и человека, передаёт rg.ru.