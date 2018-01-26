Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
От Водонаевой до Слепакова: звезды ТНТ на премьере «Zомбоящика»
Самый толстый мальчик в мире похудел на 76 килограммов
Ученые впервые рассчитали силу толчков плода в утробе матери
А вот и соседи: как живется в СИЗО Алексею Улюкаеву
Три ноги Уизерспун, лишняя рука Опры: глянец высмеяли за фотошоп
Что-то пошло не такПользователи твиттера нашли на снимках для обложки Vanity Fair три ноги у Риз Уизерспун и три руки у Опры Уинфри
Власти Индии объявили награду за голову болливудской актрисы
Бузова отреагировала на ситуацию в самолете - СМИ
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
Госдеп: Истребитель Су-30 — не самолет для борьбы с партизанами
ЕС требует РФ прекратить бойкот и выплатить долг
Три ноги Уизерспун, лишняя рука Опры: глянец высмеяли за фотошоп
Виктория Лопырева примерила «платье принцессы»
СМИ: 40-летняя Максакова предстала в откровенном образе
СМИ: в РФ поведали о полномасштабной атаке Запада
Необычные места Москве, которые можно посетить на выходных
Как взять ипотеку под 6 процентов?
Фоторепортажи
12Православные верующие отпраздновали Крещение
10Штормовой ветер вызвал хаос в Германии и Нидерландах
18:51 (мск), источник: Tengrinews

Занятия для школьников отменили в Караганде и Темиртау

В Караганде и Темиртау отменены занятия для учеников 0−11 классов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 42% 778 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Tengrinews

«27 января в Караганде ожидается 33−35 градусов мороза, скорость ветра 9−14 метров в секунду. Занятия отменяются в 0−11 классах I и II смен», — сообщили в акимате.

Читайте также
Из-за мороза без газа остались три села в Жамбылской области

В Темиртау аналогичная ситуация: температура воздуха опустится до минус 32 градусов. Отдел образования города сообщает, что от занятий освобождаются учащиеся 0−11 классов обеих смен.

Также отменены занятия в Астане и Алматы.

«27 января 2018 года в связи с понижением температуры ниже -25 градусов в школах Алматы отменяются учебные занятия с 5 по 11 классы. В предшкольных и 1−4 классах пятидневная учебная неделя», — говорится в сообщении управления образования Алматы.

Напомним, в период с 24 по 29 января в Алматы синоптики прогнозировали понижение температуры ночью от 15−20 до 20−25 градусов мороза.

В ДЧС города рекомендовали в сильный мороз не выходить из дому без особой необходимости.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Смертельное ДТП произошло в центре Астаны
Трамп рассказал, сколько США стоили операции на Ближнем Востоке
Пассажир ударил стюардессу на рейсе Москва-Нью-Йорк
Костин сравнил включение в санкционные списки США со смертью
Найденная в Израиле челюсть может переписать историю людей
«Подмышки я давно не брею»: чем живут российские феминистки
Россиянке отказали в выдаче маткапитала из-за буквы с точками
Нас не ждут: знаменитые места, куда закрывают доступ туристам
Спорт
Кто сыграет за российскую хоккейную команду на Олимпиаде-2018 В Южную Корею сборная России по хоккею традиционно поедет с одной задачей - побеждать, пускай и под олимпийским флагом
Авто
Девушка бросила парня из-за поддельного Porsche Молодые люди познакомились на вечеринке, после чего парень подвёз девушку до дома на собственном новеньком кроссовере
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей Телеведущая не может продолжать работу над проектом из-за проблем со здоровьем
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Гостиничные номера в городах ЧМ-2018 заканчиваются
Леди
25 образов с Недели высокой моды, похожих на шедевры живописи Мы заметили много схожего между образами Giambattista Valli и картинами Эдварда Мунка, показами Alexander Vauhtier и живописью Анри Матисса
Дети
29-летнюю Паулину Андрееву поздравляют с беременностью (фото) Актриса появилась на публике в просторном наряде.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь