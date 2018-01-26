Занятия для школьников отменили в Караганде и Темиртау

Источник: Tengrinews

«27 января в Караганде ожидается 33−35 градусов мороза, скорость ветра 9−14 метров в секунду. Занятия отменяются в 0−11 классах I и II смен», — сообщили в акимате.

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В Темиртау аналогичная ситуация: температура воздуха опустится до минус 32 градусов. Отдел образования города сообщает, что от занятий освобождаются учащиеся 0−11 классов обеих смен.

Также отменены занятия в Астане и Алматы.

«27 января 2018 года в связи с понижением температуры ниже -25 градусов в школах Алматы отменяются учебные занятия с 5 по 11 классы. В предшкольных и 1−4 классах пятидневная учебная неделя», — говорится в сообщении управления образования Алматы.

Напомним, в период с 24 по 29 января в Алматы синоптики прогнозировали понижение температуры ночью от 15−20 до 20−25 градусов мороза.