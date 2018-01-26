Московские ловушки

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Все ли выделенки открыты для движения в выходные? Придет ли штраф, если пересечь сплошную линию разметки между полосами? Какова зона действия знака «Стоянка запрещена» и таблички «Работает эвакуатор»? На эти и другие вопросы далеко не все столичные водители знают ответы. «Ъ» разъясняет, какие рискованные ситуации могут возникнуть на дорогах Москвы.

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Выделенные полосы по выходным

Первые выделенные полосы, запущенные в Москве в 2012—2015 годах, работали исключительно в будни дни, о чем водителям сообщала информационная табличка 8.5.2 «Рабочие дни» (именуемая в народе «молоточками»). За несколько лет в столице было открыто несколько десятков «выделенок», и большинство автомобилистов привыкли заезжать на полосы по выходным, даже не глядя на знаки.

Как выяснилось, зря. Выделенные полосы, открытые для движения автобусов в рамках проекта «Магистраль» (его запустили в сентябре 2016 года), работают и выходные тоже. Таким образом, даже в субботу или воскресенье заезд на такую выделенку чреват штрафом 3 тыс. руб. «Письма счастья» получили уже многие автомобилисты, не обратившие внимание на отсутствие «молоточков».

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Ъ» запросил информацию по выделенным полосам у департамента транспорта Москвы (выделенки вводятся приказом этого ведомства). Там подтвердили, что на некоторых полосах «в целях обеспечения безопасности дорожного движения» движение запрещено и по выходным.

Водителям нужно быть внимательнее на следующих участках улиц, где полосы работают семь дней в неделю (данные дептранса Москвы):

Большой Каменный мост;

Лубянская площадь;

Старая и Новая площади;

площадь Тверская Застава;

Театральный проезд;

улицы Охотный Ряд, Моховая, Покровка, Маросейка, Варварка, Воздвиженка, Большая Полянка, Пречистенка, Солянка, Славянская площадь;

Солянский и Лубянский проезды;

улицы Сретенка и Большая Лубянка;

Яузский, Покровский и Чистопрудный бульвары;

небольшие участки на Садовом кольце и нескольких прилегающих к нему перекрестках (Малая Дмитровка, Долгоруковская, Баррикадная, Большая Никитская, Крымский Вал, Коровий Вал).

Сплошная линия на выделенной полосе

Выделенки, по которым все же можно ездить по выходным, также кроют в себе определенный подвох. Дело в том, что они отделены от остальных полос одинарной сплошной линией разметки. Пересекать эту разметку, согласно ПДД, запрещено (выезжать с выделенки можно только в местах разрыва или на перекрестках). Однако по факту это правило многими автомобилистами игнорируется, поскольку до недавнего времени за это не штрафовали.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Сейчас ГИБДД по данным с камер активно наказывает за пересечение разметки в неположенных местах, в том числе на выделенных полосах в субботу-воскресенье. Постановления оформляются по ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ (несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги): штраф 500 руб. или 250 руб. со скидкой. По данным «Ъ», в прошлом году около 120−130 тыс. таких штрафов было оформлено в отношении автовладельцев, не обративших внимание на разметку при выезде на выделенные полосы. С учетом планов столичных властей поставить в Москве дополнительно 500−700 камер можно предположить, что штрафовать за разметку скоро будут чаще.

Юрист Общества защиты прав автомобилистов Равиль Ахметжанов: «Наблюдается неопределенность в разнице между требованиями ГОСТ Р 52289−2004 и текстом прил. 2 к ПДД РФ. По стандарту сплошная линия разметки может отделять выделенную полосу, которая к тому же обозначается дорожным знаком. Следовательно, если в выходной день нет выделенной полосы, то и разметка вроде бы ничего не разделяет. Увы! В прил. 1 к ПДД нет ни слова про то, что эта линия разметки может отделять именно выделенную полосу. Следовательно, за ее нарушение можно наказывать. Помимо этого, если дорожный знак “полоса маршрутных транспортных средств” не действует в выходной день, то в любой момент времени ГИБДД может вспомнить про разметку в виде буквы “А”, которая действует постоянно и также обозначает выделенную полосу. В итоге, в теории можно наказывать всех, кто ездит по этой полосе в выходные и праздничные дни».

Зона действия знака «Стоянка запрещена»

Несколько неочевидных ситуаций связаны с действием знака, запрещающего остановку или стоянку автомобиля (3.27 и 3.28, соответственно). Довольно часто бывает так, что одновременно с таким знаком на дорогу наносится желтая разметка типа 1.4. Многие водители думают, что по окончании этой разметки заканчивается и запретная зона. Думают правильно, поскольку это следует из ПДД:

Для знаков 3.27−3.30 установкой в конце зоны их действия повторных знаков 3.27−3.30 с табличкой 8.2.3 или применением таблички 8.2.2. Знак 3.27 может быть применен совместно с разметкой 1.4, а знак 3.28 — с разметкой 1.10, при этом зона действия знаков определяется протяженностью линии разметки.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Но по факту бывает так, что машины эвакуируют и за пределами действия разметки: такие случае в Москве уже были, об этом рассказали «Ъ» жители разных районов. Поэтому лучше перестраховаться, и не ставить машину прямо после окончания разметки 1.4, а парковаться по возможности подальше. Особенно если недалеко стоит группа эвакуаторов вместе с сотрудниками МАДИ.

Запрещающие знаки могут быть установлены тыльной стороной к водителю, выезжающему со двора (это является нарушением — после каждого выезда из двора, перекрестка или перекрестка должен стоять новый указатель). В этом случае действие знака не прекращается, и при парковке есть риск быть оштрафованным и отправиться на штрафстоянку. Автовладельцам можно посоветовать при парковке в незнакомом месте по возможности удостовериться, нет ли вдоль улицы «крестов» или желтой разметки под снегом или грязью.

Парковка в кармане после запрещающего знака

Еще одна неочевидная и довольно частая ситуация, которая может запутать водителя, — это парковочный карман, организованный после установки знака «Стоянка запрещена». С точки зрения здравого смысла в кармане можно ставить машину на стоянку, особенно — если там есть соответствующая разметка.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Но с точки зрения правоприменителя (ГИБДД, МАДИ) этого делать нельзя, поскольку зона действия запрещающего знака 3.27−3.28 распространятся от места установки знака до ближайшего перекрестка (если нет желтой разметки 1.4, см выше), а также не прерывается в местах выездов с прилегающих к дороге территорий (например, со дворов). Кроме того, по стандарту зона действия знаков 3.27−3.30 может прерываться знаками «парковка (парковочное место)» с табличкой «зона действия», но сейчас это не отражено в ПДД РФ.

Поэтому в таких ситуациях всегда есть риск, что инспектор МАДИ или ГИБДД оформит штраф и эвакуацию вашего автомобиля прямо из парковочного кармана.

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Юрист, эксперт по безопасности движения Катерина Соловьева: «С юридической точки зрения парковаться в карманах можно, если они не являются частью проезжей части. Таковыми они будут являться только в случае, если это переходно-скоростная полоса на подъём, разгон и торможение, полоса для остановки маршрутных транспортных средств (п. 9.1 ПДД РФ). Данный случай образует правовой пробел, поскольку понятия “парковочный карман” в ПДД РФ нет, равно как и уширение проезжей части. Такие карманы при отсутствии их принадлежности к одному из видов уширений проезжей части, установленных п. 9.1 ПДД РФ, или знаков 6.4 “Парковка”, не относятся к элементам дороги вообще. А следовательно, действие знака 3.27 на них не распространяется».

Штраф за стоянку машины после ДТП

Недавно выяснилось, что остановившись после ДТП в ожидании инспектора ГИБДД под знаком «Остановка запрещена» можно получить штраф 3 тыс. руб. по фотографии, снятой проезжающим мимо «Парконом». Сначала с этим столкнулась москвичка Екатерина Беляева ее муж, они уже попытались оспорить штраф в Савеловском суде, грядет разбирательство в Мосгорсуде. В январе 2018 года аналогичная ситуация произошла и с другим автовладельцем, попавшим в небольшую аварию на территории аэропорта Внуково. В ходе оформления ДТП по европротоколу обе машины стояли в запрещенной зоне, в этот момент мимо них проехала машина с мобильной камерой, после чего автовладелец получил штраф. Отменить постановление пока не удалось.

Согласно п. 2.6.1 ПДД, если в результате аварии вред причинен только имуществу, то водитель обязан освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств создается препятствие, предварительно зафиксировав, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных средств. Таким образом, строго юридически, если поврежденные машины можно объехать, то убирать их не обязательно, если нельзя, но нужно все сфотографировать, оформить, а потом уже уезжать.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Чтобы минимизировать вероятность наказания в таких случаях, рекомендуется как можно скорее выставить знак аварийной остановки, включить аварийную сигнализацию — возможно, это спасет от штрафа (но Екатерине Беляевой не помогло, см. выше), сообщить в полицию о создавшейся помехе для движения и зафиксировать время звонка. В случае если оформляется европротокол, нужно как можно быстрее выполнить требования ПДД по фиксации всех обстоятельств аварии, все сфотографировать, нарисовать план происшествия и убрать машины из запрещенных мест, если ПДД это допускает.

Юрист, эксперт по безопасности движения Катерина Соловьева: «Время, отведенное на фиксацию обстоятельств ДТП, нигде не оговорено. Всегда можно сослаться на выяснение наличия вреда здоровью у участника ДТП, вызвавшее задержку оформления обстоятельств, что повлияло на время нахождения в неподвижном состоянии транспорта в зоне действия знаков».