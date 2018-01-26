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17:29 (мск), источник: Meduza

В США за полчаса до начала отменили казнь убийцы полицейского, который якобы не помнит преступления

25 января Верховный суд США приостановил исполнение смертного приговора 67-летнему Вернону Мэдисону, осужденному за убийство полицейского еще в 1985 году. Казнь остановили всего за полчаса до запланированного времени. Мэдисон успел съесть «последнюю еду» — два апельсина.

Источник: AP 2018

Мэдисон осужден за убийство полицейского Джулиуса Шолти в апреле 1985-го в Мобиле, столице Алабамы. В тот день Мэдисон ссорился со своей подругой, Шерил Грин, которая выгнала его из дома. Шолти, служивший в отделе по делам несовершеннолетних, прибыл туда по вызову Грин, которая не могла найти свою дочку; еще до его приезда девочка нашлась. Увидев, что Грин ссорится с мужчиной, Шолти решил остаться и вызвал подмогу.

Он попросил Мэдисона уйти, но тот вскоре вернулся с оружием и убил Шолти двумя выстрелами в голову, а также ранил Грин.

Мэдисона приговаривали к смерти трижды — в 1985-м, 1990-м и 1994-м. На первых процессах позиция защиты сводилась к тому, что у него есть психические заболевания; на третьем суде мужчина утверждал, что действовал в порядке самообороны.

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Первые два раза приговора были отменены из-за нарушений. В 1994-м присяжные проголосовали за пожизненное заключение, но судья настоял на смертном приговоре. Как отмечают адвокаты Мэдисона, этот судья — лидер в Алабаме по числу случаев ужесточения наказания, вынесенного присяжными, передает The Wall Street Journal.

В 2018 году случился уже второй перенос казни Мэдисона — в мае 2016-го исполнение приговора было отменено за несколько часов до исполнения. Тогда адвокаты утверждали, что из-за деменции Мэдисон не помнит преступления — и, таким образом, не в полной мере понимает, за что его собираются лишить жизни. Этот аргумент в итоге был отклонен Верховным судом — он постановил, что осужденный в состоянии понять, что его казнят за убийство, в котором он был признан виновным.

Сейчас главный аргумент защиты — то, что с 2017 года судьи в Алабаме не могут выносить смертный приговор, если присяжные высказались за более мягкое наказание. По мнению адвокатов, исполнение такого приговора в случае Вернона Мэдисона будет противоречить Восьмой поправке к Конституции США, которая запрещает необоснованно жестокие наказания. Защита настаивает, что приговор должен быть пересмотрен, пишет местный сайт Al.com.

Юристы также направили письмо губернатору Алабамы с просьбой о смягчении наказания, в котором заявили, что казнить больного деменцией негуманно, и указали на многие другие проблемы со здоровьем у Мэдисона. Ответ губернатора пока неизвестен.

Казнь приостановлена до принятия Верховным судом решения по поводу очередной жалобы защиты Мэдисона.

Если суд решит не рассматривать ее, Мэдисон будет казнен.

Виктор Давыдов

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