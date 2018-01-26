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17:46 (мск), источник: Кубань 24

Лучшим воспитателем Кубани признали педагога из Армавира

В Краснодаре 26 января подвели итоги регионального этапа конкурса «Воспитатель года — 2018».

Источник: Кубань 24

Победителем состязаний стала Диана Бондарева из Армавира. В детском саду она работает уже семь лет. Среди испытаний конкурса больше всего ей понравились мастер-классы.

«Это бесценный обмен опытом. Много почерпнули от коллег, много взяли на заметку. Эмоции переполняют, потому что награда такого уровня у меня впервые в жизни», — сказала Диана Бондарева.

Всю неделю в Краснодаре за звание лучшего воспитателя боролись 44 педагога со всей Кубани. В финал вышли шестеро. Им нужно было провести тренинги, посетить несколько детских садов, рассказать о своих педагогических методиках.

«За последние 15 лет конкурс испытал более 5 тыс. педагогов дошкольного образования. Мы с удовольствием поздравляем всех победителей, которые принимают участие и продолжают работать в дошкольных образовательных организациях», — отметила заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Евгения Дрозд.

Победителю конкурса вручили ценные призы и диплом. Теперь Диана Бондарева представит Кубань на всероссийском конкурсе «Воспитатель года», который пройдет в ноябре.

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