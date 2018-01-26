Лучшим воспитателем Кубани признали педагога из Армавира
В Краснодаре 26 января подвели итоги регионального этапа конкурса «Воспитатель года — 2018».
В Краснодаре 26 января подвели итоги регионального этапа конкурса «Воспитатель года — 2018».
Победителем состязаний стала Диана Бондарева из Армавира. В детском саду она работает уже семь лет. Среди испытаний конкурса больше всего ей понравились
«Это бесценный обмен опытом. Много почерпнули от коллег, много взяли на заметку. Эмоции переполняют, потому что награда такого уровня у меня впервые в жизни», — сказала Диана Бондарева.
Всю неделю в Краснодаре за звание лучшего воспитателя боролись 44 педагога со всей Кубани. В финал вышли шестеро. Им нужно было провести тренинги, посетить несколько детских садов, рассказать о своих педагогических методиках.
«За последние 15 лет конкурс испытал более 5 тыс. педагогов дошкольного образования. Мы с удовольствием поздравляем всех победителей, которые принимают участие и продолжают работать в дошкольных образовательных организациях», — отметила заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Евгения Дрозд.
Победителю конкурса вручили ценные призы и диплом. Теперь Диана Бондарева представит Кубань на всероссийском конкурсе «Воспитатель года», который пройдет в ноябре.