Лучшим воспитателем Кубани признали педагога из Армавира

Источник: Кубань 24

Победителем состязаний стала Диана Бондарева из Армавира. В детском саду она работает уже семь лет. Среди испытаний конкурса больше всего ей понравились мастер-классы.

«Это бесценный обмен опытом. Много почерпнули от коллег, много взяли на заметку. Эмоции переполняют, потому что награда такого уровня у меня впервые в жизни», — сказала Диана Бондарева.

Всю неделю в Краснодаре за звание лучшего воспитателя боролись 44 педагога со всей Кубани. В финал вышли шестеро. Им нужно было провести тренинги, посетить несколько детских садов, рассказать о своих педагогических методиках.

«За последние 15 лет конкурс испытал более 5 тыс. педагогов дошкольного образования. Мы с удовольствием поздравляем всех победителей, которые принимают участие и продолжают работать в дошкольных образовательных организациях», — отметила заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Евгения Дрозд.