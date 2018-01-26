В Волгограде презентованы новые книги-воспоминания детей Сталинграда

Торжественное мероприятие проходило в краеведческом музее, вместе с открытием новой выставки, посвящённой 75-летию Победы в Сталинградской битве.

«Наши воспоминания помогут молодым понять, какой великий подвиг совершили защитники Сталинграда и почему так важно сохранить мир», — считает Ираида Помощникова.

Ираиде Константиновне сейчас 82 года. В дни Сталинградского сражения она находилась на легендарном «острове Людникова», где с октября 42-го по январь 1943 года не утихали ожесточенные бои. Книги написаны в соавторстве с другими участниками ассоциации «Дети военного Сталинграда» и рассказывают о драматических событиях битвы на Волге, увиденных глазами ребенка.

«Читая эту книгу, прикасаешься к нашему героическому прошлому и поражаешься, какие испытания выпали на долю маленьких сталинградцев в те страшные дни, — сказал депутат облдумы Владимир Ефимов, обращаясь к ветеранам. — Об этом должна знать наша молодёжь. На таких примерах воспитываются настоящие патриоты. Люди, у которых война украла детство, всю свою жизнь посвятили Родине, трудились на благо нашего Отечества. Вы заслужили особое уважение. Низкий вам поклон!».