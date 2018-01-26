Самарский Политех вошел в число 50 лучших российских вузов
Испанская Лаборатория Cybermetrics Lab, входящая в состав Национального Исследовательского Совета Испании, опубликовала результаты рейтинга Webometrics Ranking of World Universities.
Испанская Лаборатория Cybermetrics Lab, входящая в состав Национального Исследовательского Совета Испании, опубликовала результаты рейтинга Webometrics Ranking of World Universities.
Самарский Политех занял 49 строчку в списке российских университетов. Для сравнения: в 2016 году вуз был на 70-м месте.
Международный рейтинг Webometrics оценивает представленность мировых университетов в интернете. В целом данное исследование охватывает более 20 тысяч вузов всего мира. Критериями для анализа сайтов вузов служат, в частности, число внешних ссылок, число индексируемых страниц и индекс цитирования. При этом составители рейтинга не оценивают дизайн сайта и не учитывают его посещаемость.
Изучить результаты рейтинга можно по ссылке, сообщает