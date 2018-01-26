Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей
Британцу пришили часть ампутированной ноги задом наперед
Ведущая «Первого канала» станет мамой в третий раз
Какую тайну скрывал Олег Янковский до конца жизни
Мелания Трамп в пальто Dolce & Gabbana отправилась в музей
Что-то пошло не такПользователи твиттера нашли на снимках для обложки Vanity Fair три ноги у Риз Уизерспун и три руки у Опры Уинфри
Французы нашли причину недопуска Шипулина - СМИ
Новая российская пуля удивила американцев - СМИ
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
Госдеп: Истребитель Су-30 — не самолет для борьбы с партизанами
ЕС требует РФ прекратить бойкот и выплатить долг
Бондарчук и Андреева впервые за долгое время вышли в свет
Юлия Высоцкая повеселила публику зажигательным танцем
СМИ: 40-летняя Максакова предстала в откровенном образе
СМИ: в РФ поведали о полномасштабной атаке Запада
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Фоторепортажи
12Православные верующие отпраздновали Крещение
10Штормовой ветер вызвал хаос в Германии и Нидерландах
18:27 (мск), источник: Newsroom24.ru

Нижегородцев просят в снегопады убирать машины с проезжей части

За одну ночь только в одном районе города было перемещено 69 автомобилей.

Источник: Newsroom24.ru

147 дорожных рабочих, в том числе 85 дворников работали были задействованы в работе по ручной очистке дорог, тротуаров, остановочных площадок в Автозаводском районе в ночь с 24 на 25 января, сообщает Управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

За указанный период с улиц и дорог района было вывезено 11,4 тысячи кубометров снега.

Кроме того, этой ночью были проведены работы по очистке проспекта Кирова от припаркованных автомобилей, мешающих снегоуборочной технике. Всего было перемещено 69 автомобилей.

По словам первого замглавы администрации района Сергея Лукоянова, транспортные средства, припаркованные вдоль дорог, являются серьезной помехой для коммунальщиков.

«Убедительно просим жителей во время сильных снегопадов не оставлять свои машины на проезжей части», — обратился он к нижегородцам.

Ранее сообщалось, что эвакуационные службы активно помогают дорожникам в уборке снега.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Депутата Атмахова лишили российского гражданства
Студентка НГПУ победила в конкурсе «Татьянин день – 2018»
Трамп рассказал, сколько США стоили операции на Ближнем Востоке
Пассажир ударил стюардессу на рейсе Москва-Нью-Йорк
Костин сравнил включение в санкционные списки США со смертью
Найденная в Израиле челюсть может переписать историю людей
«Подмышки я давно не брею»: чем живут российские феминистки
Россиянке отказали в выдаче маткапитала из-за буквы с точками
Нас не ждут: знаменитые места, куда закрывают доступ туристам
Спорт
Кто сыграет за российскую хоккейную команду на Олимпиаде-2018 В Южную Корею сборная России по хоккею традиционно поедет с одной задачей - побеждать, пускай и под олимпийским флагом
Авто
Девушка бросила парня из-за поддельного Porsche Молодые люди познакомились на вечеринке, после чего парень подвёз девушку до дома на собственном новеньком кроссовере
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей Телеведущая не может продолжать работу над проектом из-за проблем со здоровьем
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Московские пятиэтажки подрастут
Леди
25 образов с Недели высокой моды, похожих на шедевры живописи Мы заметили много схожего между образами Giambattista Valli и картинами Эдварда Мунка, показами Alexander Vauhtier и живописью Анри Матисса
Дети
29-летнюю Паулину Андрееву поздравляют с беременностью (фото) Актриса появилась на публике в просторном наряде.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь