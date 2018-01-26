Нижегородцев просят в снегопады убирать машины с проезжей части

Источник: Newsroom24.ru

147 дорожных рабочих, в том числе 85 дворников работали были задействованы в работе по ручной очистке дорог, тротуаров, остановочных площадок в Автозаводском районе в ночь с 24 на 25 января, сообщает Управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода.

За указанный период с улиц и дорог района было вывезено 11,4 тысячи кубометров снега.

Кроме того, этой ночью были проведены работы по очистке проспекта Кирова от припаркованных автомобилей, мешающих снегоуборочной технике. Всего было перемещено 69 автомобилей.

По словам первого замглавы администрации района Сергея Лукоянова, транспортные средства, припаркованные вдоль дорог, являются серьезной помехой для коммунальщиков.

«Убедительно просим жителей во время сильных снегопадов не оставлять свои машины на проезжей части», — обратился он к нижегородцам.