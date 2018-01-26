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18:31 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Информационные табло планируется разместить на оживленных магистралях Нижнего Новгорода

Информационные табло планируется разместить в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» на оживленных магистралях Нижнего Новгорода в 2018 году. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Источник: Вести - Нижний Новгород

Кроме того, в целях осуществления контроля за дорожным ремонтом министерство транспорта и автомобильных дорог продолжит активно работать с представителями ОНФ и ассоциацией международных автомобильных перевозчиков.

Как сообщили в региональном минтрансе, в 2017 году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в регионе были проведены слушания с участием общественности, на которых обсуждалась программа комплексного развития транспортной инфраструктуры, планы и результаты реализации проекта в 2017 году, а также планируемый ремонтный список объектов на 2018 год.

В министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области отметили, что качеству выполняемых работ по федеральной программе уделяется большое внимание. Активисты ОНФ являются постоянными участниками совещаний, конференций, рабочих встреч, публичных обсуждений и других мероприятий, связанных с развитием транспортной инфраструктуры области.

В 2018 году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Нижегородской области также будут проводиться общественные слушания по обсуждению планируемого ремонтного списка дорожных объектов и по подведению итогов, — сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

В региональном минтрансе отмечают, что в 2018 году работа по информированию нижегородцев о реализации федеральной программы на территории области продолжится через официальные сайты Правительства Нижегородской области и администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, в Нижегородской области бюджет программы на 2018 год составляет 1 737,4 млн рублей, из которых: 906,8 млн — региональные средства, 30,6 млн — местные и 800 млн рублей федеральные.

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