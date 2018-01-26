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26 января, источник: Sputnik.md

В Молдове осужден экс-замглавы Центра по борьбе с торговлей людьми

Крупная взятка и обещания спасти от уголовного преследования привели экс-замглавы Центра по борьбе с торговлей людьми в тюрьму.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Суд столичного сектора Центр приговорил бывшего заместителя руководителя Центра по борьбе с торговлей людьми к 4 годам тюремного заключения. Об этом сообщили в пятницу в Генеральной прокуратуре Молдовы.

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По данным ведомства, следствие доказало, что в 2016—2017 годах он в сговоре со следователем решил воспользоваться служебным положением. Обещая стать посредником, тот потребовал 30 тысяч евро у подозреваемого по делу о торговле детьми. За эти деньги он обещал устроить так, чтобы все подозрения были сняты.

В итоге чиновник попался с поличным при получении 10 тысяч евро.

Последующие четыре года ему предстоит провести в пенитенциаре полузакрытого типа. Также ему запрещено работать в области права в течение пяти лет.

Прокуроры считают вынесенный приговор обоснованным и опротестовывать его не намерены.

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