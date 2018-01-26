В Волгограде на время мундиаля появятся специальные бесплатные парковки

По данным мэрии, всего парковок будет четыре, большая часть — у торговых центров. В общей сложности они должны принять более 3000 автомобилей и 80 автобусов. Перечень парковок ищите здесь. В указанных местах водители смогут пересесть на общественный транспорт и помочь временной разгрузке центра города от авто.

Напомним, ранее в мэрии Волгограда рассказали и о других изменениях в схеме движения по городу во время мундиаля.

Так, известен полный перечень улиц, которые будут перекрыты в Центральном, Ворошиловском и Краснооктябрьском районах. Подробнее об этом по ссылке.