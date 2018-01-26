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18:09 (мск), источник: Вести - Воронеж

Врачи рассказали о самых популярных травмах воронежцев в зимний период

Травматологи постоянно следят за прогнозом погоды, чтобы быть готовыми к авральной ситуации.

За последнюю неделю в травмпункты города обратились почти 400 пострадавших после падений на скользких дорогах и тротуарах. Но, по словам медиков, главная опасность впереди — обычно наплыв пациентов бывает после резкого перепада температур.

Например, в БСМП коридоры у травматологии сейчас пустые. За последнюю неделю с разными травмами сюда обратилось около 500 человек. Из них меньше половины — из-за погодных условий.

При этом, большинство травм — это лёгкие повреждения: растяжения и вывихи. Таких пациентов отправляют на домашнее лечение. С более серьёзными переломами уже госпитализируют.

В городе за последнюю неделю таких около 50 человек, а в области их чуть больше 20. Кстати, травматологи постоянно следят за прогнозом погоды, чтобы быть готовыми к авральной ситуации. Она, говорят, наступит вместе с гололёдом.

— Самое распространённое — это падение на кисть, сопровождающееся переломом и, как в народе говорят, подвернул стопу. Где-то шероховатости, неровности. В местах, где проходит много людей, снег утоптан, отполирован. В таких местах можно упасть и сегодня, — пояснил заведующий травмпунктом БСМП Александр Ковалев.

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