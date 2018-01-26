Врачи рассказали о самых популярных травмах воронежцев в зимний период
Травматологи постоянно следят за прогнозом погоды, чтобы быть готовыми к авральной ситуации.
Травматологи постоянно следят за прогнозом погоды, чтобы быть готовыми к авральной ситуации.
За последнюю неделю в травмпункты города обратились почти 400 пострадавших после падений на скользких дорогах и тротуарах. Но, по словам медиков, главная опасность впереди — обычно наплыв пациентов бывает после резкого перепада температур.
Например, в БСМП коридоры у травматологии сейчас пустые. За последнюю неделю с разными травмами сюда обратилось около 500 человек. Из них меньше половины —
При этом, большинство травм — это лёгкие повреждения: растяжения и вывихи. Таких пациентов отправляют на домашнее лечение. С более серьёзными переломами уже госпитализируют.
В городе за последнюю неделю таких около 50 человек, а в области их чуть больше 20. Кстати, травматологи постоянно следят за прогнозом погоды, чтобы быть готовыми к авральной ситуации. Она, говорят, наступит вместе с гололёдом.
— Самое распространённое — это падение на кисть, сопровождающееся переломом и, как в народе говорят, подвернул стопу.