Врачи рассказали о самых популярных травмах воронежцев в зимний период

За последнюю неделю в травмпункты города обратились почти 400 пострадавших после падений на скользких дорогах и тротуарах. Но, по словам медиков, главная опасность впереди — обычно наплыв пациентов бывает после резкого перепада температур.

Например, в БСМП коридоры у травматологии сейчас пустые. За последнюю неделю с разными травмами сюда обратилось около 500 человек. Из них меньше половины — из-за погодных условий.

При этом, большинство травм — это лёгкие повреждения: растяжения и вывихи. Таких пациентов отправляют на домашнее лечение. С более серьёзными переломами уже госпитализируют.

В городе за последнюю неделю таких около 50 человек, а в области их чуть больше 20. Кстати, травматологи постоянно следят за прогнозом погоды, чтобы быть готовыми к авральной ситуации. Она, говорят, наступит вместе с гололёдом.