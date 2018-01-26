В понедельник обесточат часть Симферополя

От электроэнергии с 8:00 до 17:00 будут отключены улица Беспалова с № 31 по № 33; улица Ломоносова, № 3−31 и № 14−44; улица Первомайская с № 10 по № 20, № 20А, № 17А, и с № 17 по № 51; переулок Первомайский № 2−10, № 10А, № 3−11 и улица Киевская № 115.