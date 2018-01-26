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18:18 (мск), источник: РИА Крым

В понедельник обесточат часть Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости Крым. В понедельник жители пяти улиц крымской столицы останутся без электричества в связи с ремонтными работами ГУП РК «Крымэнерго». Об этом сообщает пресс-служба администрации Симферополя.

Источник: РИА "Новости"

От электроэнергии с 8:00 до 17:00 будут отключены улица Беспалова с № 31 по № 33; улица Ломоносова, № 3−31 и № 14−44; улица Первомайская с № 10 по № 20, № 20А, № 17А, и с № 17 по № 51; переулок Первомайский № 2−10, № 10А, № 3−11 и улица Киевская № 115.

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