В 10 регионах Казахстана закрыли автотрассы
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — О закрытии автотрасс в Казахстане сообщает РГП «Казахавтодор», передает МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — О закрытии автотрасс в Казахстане сообщает РГП «Казахавтодор», передает МИА «Казинформ».
В Астане и Акмолинской области 26 января с 19−00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) введено ограничение движения по всем направлениям для дизельного и общественного автотранспорта.
В Актюбинской области сегодня с 18−30
В Алматинской области 26 января с 19−00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз на территории ВКО) введено ограничение движения на автотрассе «Алматы-Усть-Каменогорск» (558−615 км) для дизельного и общественного автотранспорта.
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В Карагандинской области сегодня с 19−00 в связи с сильным морозом ограничено движение по всем направлениям для дизельного и общественного автотранспорта.
В Костанайской области 26 января с 19−00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) введено ограничение движения для дизельного и общественного автотранспорта на дороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган» (7−232 км), «Екатеринбург-Алматы» (555−729 км), «Мамлютка-Костанай» (180−404 км), «Жезказган-Петропавловск» (340−377 км), «Карабутак-Комсомольская-Денисовка-Рудный» (231−503 км).
В Кызылординской области сегодня с 19−30 в связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры, сильный ветер) введено ограничение движения для дизельного и общественного автотранспорта на дороге «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» (12−216 км).
Также с 18−40 в связи с холодами введено ограничение движения для дизельного и общественного вида автотранспорта на дороге «Самара-Шымкент», на участке (1363 — 1240 км).
В Павлодарской области 26 января с 19−00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) введено ограничение движения по всем направлениям для дизельного и общественного автотранспорта.
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