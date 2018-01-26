В 10 регионах Казахстана закрыли автотрассы

В Астане и Акмолинской области 26 января с 19−00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) введено ограничение движения по всем направлениям для дизельного и общественного автотранспорта.

Читайте также Долгожданное потепление в Казахстане обещают синоптики через 3 дня

В Актюбинской области сегодня с 18−30 из-за сильного мороза введено ограничение движения для дизельного и общественного автотранспорта на автодороге «Самара-Шымкент» (526−1240 км), «Карабутак-Комсомольск-Костанай» (0−234 км), «Актобе-Орск» (39−135 км), «Актобе-Мартук-Оренбург» (24−99 км).

В Алматинской области 26 января с 19−00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз на территории ВКО) введено ограничение движения на автотрассе «Алматы-Усть-Каменогорск» (558−615 км) для дизельного и общественного автотранспорта.

В Восточно-Казахстанской области сегодня с 19−00 в связи с морозом введено ограничение движения по всем направлениям для дизельного и общественного автотранспорта.

В Западно-Казахстанской области 26 января с 20−00 в связи с ухудшением погодных условий на территории Актюбинской области (сильный мороз) введено ограничение движения для дизельного и общественного автотранспорта на дороге «Самара-Шымкент» (392−526 км).

В Карагандинской области сегодня с 19−00 в связи с сильным морозом ограничено движение по всем направлениям для дизельного и общественного автотранспорта.

В Костанайской области 26 января с 19−00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) введено ограничение движения для дизельного и общественного автотранспорта на дороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган» (7−232 км), «Екатеринбург-Алматы» (555−729 км), «Мамлютка-Костанай» (180−404 км), «Жезказган-Петропавловск» (340−377 км), «Карабутак-Комсомольская-Денисовка-Рудный» (231−503 км).

В Кызылординской области сегодня с 19−30 в связи с ухудшением погодных условий (понижение температуры, сильный ветер) введено ограничение движения для дизельного и общественного автотранспорта на дороге «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» (12−216 км).

Также с 18−40 в связи с холодами введено ограничение движения для дизельного и общественного вида автотранспорта на дороге «Самара-Шымкент», на участке (1363 — 1240 км).

В Павлодарской области 26 января с 19−00 в связи с ухудшением погодных условий (сильный мороз) введено ограничение движения по всем направлениям для дизельного и общественного автотранспорта.