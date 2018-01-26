«Салют-7» получил премию «Золотой орел» как лучший фильм года
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Лучшим игровым фильмом года по версии национальной кинопремии «Золотой орел» стала картина «Салют-7» Клима Шипенко.
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Лучшим игровым фильмом года по версии национальной кинопремии «Золотой орел» стала картина «Салют-7» Клима Шипенко.
Церемония вручения национальной кинематографической премии проходит в столице в пятницу в павильоне № 1 киноконцерна «Мосфильм».
В номинации «Лучший фильм» в этом году были представлены фильмы: «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Большой» Валерия Тодоровского, «Время первых» Дмитрия Киселева, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.
«Золотой орел» — национальная кинонаграда России. Учреждена Национальной Академией кинематографических искусств и наук России 4 марта 2002 года. Президент академии — режиссер Владимир Наумов («Бег», «Тегеран 43»). Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и