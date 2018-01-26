Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей
Глубокий сон поможет не заболеть гриппом
Игры для уставшей мамы
Женщина, лишившаяся рук, подает в суд на сотрудника МВД
Юлия Высоцкая повеселила публику зажигательным танцем
Что-то пошло не такПользователи твиттера нашли на снимках для обложки Vanity Fair три ноги у Риз Уизерспун и три руки у Опры Уинфри
Власти Индии объявили награду за голову болливудской актрисы
Бузова отреагировала на ситуацию в самолете - СМИ
Toyota представила «народную» версию модели Land Cruiser Prado
Еще один способ «маскировки» дорожных камер
Госдеп: Истребитель Су-30 — не самолет для борьбы с партизанами
ЕС требует РФ прекратить бойкот и выплатить долг
Три ноги Уизерспун, лишняя рука Опры: глянец высмеяли за фотошоп
Виктория Лопырева примерила «платье принцессы»
СМИ: 40-летняя Максакова предстала в откровенном образе
СМИ: в РФ поведали о полномасштабной атаке Запада
Необычные места Москве, которые можно посетить на выходных
Как взять ипотеку под 6 процентов?
Фоторепортажи
12В Париже Сена вышла из берегов
12Православные верующие отпраздновали Крещение
26 января, источник: РИА Новости

«Салют-7» получил премию «Золотой орел» как лучший фильм года

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Лучшим игровым фильмом года по версии национальной кинопремии «Золотой орел» стала картина «Салют-7» Клима Шипенко.

Источник: РИА Новости

Церемония вручения национальной кинематографической премии проходит в столице в пятницу в павильоне № 1 киноконцерна «Мосфильм».

В номинации «Лучший фильм» в этом году были представлены фильмы: «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Большой» Валерия Тодоровского, «Время первых» Дмитрия Киселева, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.

«Золотой орел» — национальная кинонаграда России. Учреждена Национальной Академией кинематографических искусств и наук России 4 марта 2002 года. Президент академии — режиссер Владимир Наумов («Бег», «Тегеран 43»). Отбор по номинациям осуществляет экспертный совет. Премия присуждается по итогам голосования действительных членов и членов-корреспондентов академии.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Сценарий ядерной войны. В США придумали, как втянуть в конфликт Россию
В Сети посочувствовали Софии, зависнувшей после вопроса об Украине
МИД прокомментировал введение новых санкций со стороны США
Россельхознадзор грозит компании PepsiCo уголовным делом
Пассажир ударил стюардессу на рейсе Москва-Нью-Йорк
Быстрыкин объяснил нападения в российских школах
Костин сравнил включение в санкционные списки США со смертью
Найденная в Израиле челюсть может переписать историю людей
«Подмышки я давно не брею»: чем живут российские феминистки
Спорт
«Валенсия» и «Реал» едут с приветом из начала 2000-х Главные матчи грядущих выходных
Авто
Девушка бросила парня из-за поддельного Porsche Молодые люди познакомились на вечеринке, после чего парень подвёз девушку до дома на собственном новеньком кроссовере
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей Телеведущая не может продолжать работу над проектом из-за проблем со здоровьем
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Московские пятиэтажки подрастут
Леди
25 образов с Недели высокой моды, похожих на шедевры живописи Мы заметили много схожего между образами Giambattista Valli и картинами Эдварда Мунка, показами Alexander Vauhtier и живописью Анри Матисса
Дети
Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом  В Сети появилась информация, что ребенок появился на свет при помощи суррогатного материнства.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь