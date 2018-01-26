Прогноз погоды на 27 января

Днем в Бричанах и Бельцах минус два. В Сороках минус три. В Оргееве термометры покажут минус один. Около нуля синоптики прогнозируют в Кишиневе, Тирасполе и Леове. В Комрате и Кагуле — плюс один.

В ближайшие дни морозы отступят. В выходные в столице температурный максимум составит плюс шесть. В понедельник — до семи градусов тепла. На севере возможны осадки в виде мокрого снега и снега.

В Европе переменная облачность. В Мадриде плюс десять, в Париже — на два градуса меньше. В Лондоне 12 градусов тепла и дождь. В Берлине плюс семь, в столице Италии воздух прогреется до плюс 16. В Бухаресте плюс один. В Москве пять градусов мороза, в Киеве — минус три. В Будапеште плюс шесть, четыре градуса тепла ожидаются в Варшаве, а в Праге — плюс пять.