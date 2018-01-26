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26 января, источник: Publika.md

Прогноз погоды на 27 января

Завтра ожидается переменная облачность, ветер слабый. Ночью в республике от шести до 12 градусов мороза.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 70% 774 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Publika.md

Днем в Бричанах и Бельцах минус два. В Сороках минус три. В Оргееве термометры покажут минус один. Около нуля синоптики прогнозируют в Кишиневе, Тирасполе и Леове. В Комрате и Кагуле — плюс один.

В ближайшие дни морозы отступят. В выходные в столице температурный максимум составит плюс шесть. В понедельник — до семи градусов тепла. На севере возможны осадки в виде мокрого снега и снега.

В Европе переменная облачность. В Мадриде плюс десять, в Париже — на два градуса меньше. В Лондоне 12 градусов тепла и дождь. В Берлине плюс семь, в столице Италии воздух прогреется до плюс 16. В Бухаресте плюс один. В Москве пять градусов мороза, в Киеве — минус три. В Будапеште плюс шесть, четыре градуса тепла ожидаются в Варшаве, а в Праге — плюс пять.

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