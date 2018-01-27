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00:51 (мск), источник: Газета.Ру

Хейли отреагировала на слухи о любовном романе с Трампом

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что слухи о ее любовном романе с президентом Дональдом Трампом лживы. Об этом сообщает Politico.

Источник: AP 2018

Автор книги «Огонь и ярость: внутри администрации Дональда Трампа» Майкла Вольфа недавно намекнул, что у главы государства есть отношения на стороне. Он не стал называть имя, но указал на абзац своей книги, где оно названо. Читатели быстро выяснили, что речь идет о Хейли. Вольф пишет, что она проводила много времени наедине с Трампом на борту его самолета.

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«Это абсолютная неправда… Я была на борту президентского самолета лишь однажды, и там находилось несколько человек вместе со мной», — прокомментировала Хейли.

Politico подчеркивает, что в ходе президентской кампании Хейли не слишком позитивно отзывалась о Трампе. Тем не менее впоследствии он пригласил ее в свою администрацию, и она согласилась.

Ранее первая леди США Меланья Трамп впервые появилась на публике после обнародования сведений о связи Дональда Трампа и порнозвезды Сторми Дэниэлс в 2006 году.

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