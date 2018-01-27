Хейли отреагировала на слухи о любовном романе с Трампом

Источник: AP 2018

Автор книги «Огонь и ярость: внутри администрации Дональда Трампа» Майкла Вольфа недавно намекнул, что у главы государства есть отношения на стороне. Он не стал называть имя, но указал на абзац своей книги, где оно названо. Читатели быстро выяснили, что речь идет о Хейли. Вольф пишет, что она проводила много времени наедине с Трампом на борту его самолета.

Читайте также СМИ узнали о намерении Иванки Трамп стать президентом США

«Это абсолютная неправда… Я была на борту президентского самолета лишь однажды, и там находилось несколько человек вместе со мной», — прокомментировала Хейли.

Politico подчеркивает, что в ходе президентской кампании Хейли не слишком позитивно отзывалась о Трампе. Тем не менее впоследствии он пригласил ее в свою администрацию, и она согласилась.