Хейли отреагировала на слухи о любовном романе с Трампом
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что слухи о ее любовном романе с президентом Дональдом Трампом лживы. Об этом сообщает Politico.
Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что слухи о ее любовном романе с президентом Дональдом Трампом лживы. Об этом сообщает Politico.
Автор книги «Огонь и ярость: внутри администрации Дональда Трампа» Майкла Вольфа недавно намекнул, что у главы государства есть отношения на стороне. Он не стал называть имя, но указал на абзац своей книги, где оно названо. Читатели быстро выяснили, что речь идет о Хейли. Вольф пишет, что она проводила много времени наедине с Трампом на борту его самолета.
«Это абсолютная неправда… Я была на борту президентского самолета лишь однажды, и там находилось несколько человек вместе со мной», — прокомментировала Хейли.
Politico подчеркивает, что в ходе президентской кампании Хейли не слишком позитивно отзывалась о Трампе. Тем не менее впоследствии он пригласил ее в свою администрацию, и она согласилась.
Ранее первая леди США Меланья Трамп впервые появилась на публике после обнародования сведений о связи Дональда Трампа и порнозвезды Сторми Дэниэлс в 2006 году.