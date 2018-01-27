В Чечне открылся горнолыжный курорт «Ведучи»
Курорт сможет привлечь молодежь со всего Северного Кавказа, считает чемпион Свердловской области по лыжному
Курорт сможет привлечь молодежь со всего Северного Кавказа, считает чемпион Свердловской области по лыжному
ГРОЗНЫЙ, 26 января. /ТАСС/. В пятницу в Чечне открылся горнолыжный курорт «Ведучи». Пока для туристов открыт сервисный центр с пунктом проката, кресельная канатная дорога, протяженностью 800 метров и километровая трасса для начинающих, но на ближайшие несколько лет запланировано еще много работы. О празднике, которым стало для региона открытие «Ведучи», ожиданиях, которые с ним связаны, и планах по развитию курорта — в репортаже ТАСС.
В пятницу горы
«Это ребята из
«Хороший курорт»
Новую трассу смогли испытать и ребята постарше, например, лыжник Ризван Кадыров. «Хороший курорт, отличная трасса — можно отдыхать. Я буквально недавно учился кататься на лыжах, а сегодня пригласили на открытие. Молодежь в Чечне любят лыжи и сноуборды, уверен, что будут приезжать и с удовольствием отдыхать», — сказал он после спуска.
Спортсмены также позитивно оценили перспективы курорта. «Отличная горка, отличный склон, я видел план того, как будет развиваться курорт — это замечательно. Мы в 2013 году видели, как создание курорта начиналось, и каким он стал сейчас. Курорт привлечет молодежь со всего Северного Кавказа, у “Ведучи” большие перспективы», — поделился впечатлениями после спуска Андрей Полуяхтов, чемпион Свердловской области по лыжному
По его словам, чтобы научиться кататься на лыжах или сноуборде необходимо в среднем от пяти до десяти уроков с инструктором. Для этого на курорте есть все возможности. Уже в субботу первые туристы смогут взять на прокат лыжи и сноуборды по тарифам, более низким, чем на других курортах Северного Кавказа.
«У нас есть прокат в
Эдельвейс в горах Кавказа
Символом нового курорта стал горный эдельвейс. Участницы ансамбля «Нохчо» повторили очертания этого цветка в своем танце на дне открытия. В шатрах хозяйки готовили блюда национальной чеченской кухни, а мастера показывали свои работы и обучали всех желающих гончарному, ткацкому делу и резьбе по дереву. Один из мастеров, гончар из Грозного Иса Абкаров, даже изготовил ко дню открытия курорта специальные тарелки с резным орнаментом, силуэтом статной горянки и надписью «Ведучи».
На открытии также выступили мотоциклисты московского клуба FERZ. Они исполнили трюки в прыжке над огнем под музыку групп Nirvana, AC/DC и Queen.
Перспективы развития
Курорт «Ведучи» планируют развивать и дальше. «Это только начало большого пути, совсем скоро появится уникальная, не имеющая аналогов в России канатная дорога, которая свяжет два горных склона. Значительно расширена зона катания на северном склоне. “Ведучи” является проектом мирового уровня, и я уверен, что он станет популярным не только среди жителей РФ, но и зарубежных стран», — заявил на церемонии открытия глава региона Рамзан Кадыров.
В 2018 году начаты работы по проектированию объектов первого этапа северного склона, строительство которых запланировано в 2019—2020 годы, что позволит расширить зону катания, ввести в эксплуатацию дополнительные канатные дороги, а также сопутствующую инфраструктуру.
«Горнолыжная инфраструктура строится в рамках государственной программы развитие СКФО. Уже вложено около миллиарда рублей, на первый этап. <…> Частные инвесторы уже вкладываются в обустройство проката, общепита», — сказал журналистам министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.
Он отметил важность того факта, что курорт находится в одном из густонаселенных районов республики. «Это есть как раз малый и средний бизнес, круглогодичная возможность показывать наше кавказское гостеприимство, иметь устойчивый доход, и через это мы решаем ключевую задачу, которую ставит президент — улучшаем качество жизни людей на всей территории страны», — добавил Кузнецов.
Всего в рамках проекта предусмотрено создание 17 горнолыжных трасс различной степени сложности общей протяженностью 16,5 километра, три зоны внетрассового катания и семь канатных дорог.
«Ведучи» войдет в экскурсионные программы уже в этом году. «Думаю, что курорт будет пользоваться спросом и увеличит поток туристов именно в этом направлении, потому что обычно турпоток идет в Грозный и на озеро