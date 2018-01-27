Волчица мстит жителям аула за убийство своего арлана в Атырауской области

Источник: Tengrinews

Отчаявшиеся жители аула Туманный Махамбетского района Атырауской области вызвали бригаду охотников во главе с Алпысбаем Кулпеисовым для отстрела волков, сообщает «Ак Жайык».

Как рассказали местные жители, перед Новым годом в Туманном начала орудовать пара волков. После того, как самца застрелил один из сельчан, волчица начала мстить за гибель арлана.

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«Два дня назад забралась в кошару наших соседей и задушила 15 овец, а вчера убила у другого соседа верблюда. Мы вызвали из Атырау бригаду Кулпеисова, чтобы покончить с этим. Со мной другие жители Кызылжара, мы будем помогать охотникам — загонять зверя, взрывать петарды. И стрелять умеем», — рассказал фермер с участка Кызылжар, Данияр.

В бригаде Кулпеисова зверобой с большим стажем Аскар и известный атырауский певец Виктор Маврин, давно увлекающийся охотой. Однако, отличиться никому не удалось: охотники долго шли по следам волчицы, но она не подпустила к себе даже на дальний выстрел, скрывшись на территории резервата «Акжайык». А любая охота в этом заповеднике запрещена.

«Сейчас у волков гон, сезон “свадеб”. В это же время от стаи отделяется подросший молодняк. Волки появляются в нашем ауле Туманном в основном зимой — переходят по льду из другой части резервата на полуострове Пешном. Егери рассказывают, что на территории резервата, граничащей с Кызылжаром, сейчас обитает до 60 волчьих пар. Они делают вылазки на фермерские хозяйства и уходят обратно в заповедник. Но самка убитого в Кызылжаре арлана, судя по ее следам, больше движется в сторону моря», — рассказал местный житель.

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