В Актау подросток-каратист отразил нападение четырех мужчин
Мальчику пришлось оставить место происшествия, поскольку агрессивно настроенные злоумышленники могли применить оружие.
Мальчику пришлось оставить место происшествия, поскольку агрессивно настроенные злоумышленники могли применить оружие.
Александр Баландин — воспитанник актауской спортивной школы
Всё случилось несколько дней назад в областном центре. Саша шёл домой с тренировки, хотя чувствовалась небольшая усталость, но настроение было приподнятым — каждая тренировка приближала спортсмена к будущему чемпионату мира, где он собирается защищать честь страны.
На появившиеся четыре фигуры в сумерках Александр внимания даже не обратил, но один из мужчин неожиданно начал задирать подростка, использовал нецензурную лексику. К нему присоединились и остальные. Саша, не теряя хладнокровия, попросил незнакомцев оставить его в покое, но один из них развернул школьника в свою сторону и ударил. Не ожидавший такого поворота подросток, тем не менее, среагировал на ситуацию моментально.
— А просто думать было некогда, — рассказал Баландин. — Я применил прием, который на некоторое время вывел нападающего из равновесия. Тут же пришлось отражать нападение второго оппонента, третьего уложил подсечкой, четвертый успел ударить в пах, но через мгновение получил отпор и был на земле. К этому моменту очухался один из четверки, которого пришлось снова уложить.
После этого подростку пришлось оставить место происшествия, поскольку агрессивно настроенные злоумышленники могли применить оружие. Думал спортсмен и о том, что, оставаясь там надолго, мог причинить существенный вред здоровью нападавших.
Уметь обороняться, стоять за себя, но никому не вредить — это один из принципов школы Ашихар- каратэ, где Александр Баландин занимается более пяти лет. Спортсмен говорит, что здесь он закалился душой и телом, научился многим приемам, понял смысл жизни настоящего мужчины.
— Знаете, это школа для меня как дом родной, здесь всегда поддержат, подбодрят, подставят плечо в нужную минуту. Наш тренер Игорь Отаров для меня и учитель, и психолог, и отец родной. Он многому меня научил, за что я ему очень благодарен, — говорит Александр.
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— Вы знаете, было нелегко. Получал много, даже плакал. Были шальные мысли уйти, но решил проявить характер и выдержал, — говорит Саша.
За эти пять лет спортсмен добился многого: на прошедшем чемпионате Евразии в Астане он завоевал три медали высшего достоинства, став лучшим из лучших, а на чемпионате мира в Румынии стал бронзовым призером.
— Мы с мужем очень гордимся своим сыном, но пусть таких происшествий больше не будет. А в целом, очень рады его выбору, это ведь не просто физическая сила, здоровье, это, прежде всего, воспитание. В
В семье Баландиных пять сыновей, Саша — второй. Говорит, что старший брат для него — пример, а младшие — отдушина. Он уверен, что из них вырастут хорошие люди, не обязательно спортсмены, но достойные члены общества, которые не будут курить, пить, иметь другие плохие привычки, которые сумеют постоять за себя и за близких, внесут свою лепту в развитие страны.
— Это не просто слова. Для меня это важно. Стоя на пьедестале почета и слушая звуки гимна своей страны, ты испытываешь невероятные чувства, дрожь охватывает всё тело, это трудно описать, я просто счастлив в эти минуты, — говорит Саша.
Его увлечение поддерживают и родители, которые не пропускают ни одного выступления сына. Отец Саши даже ездил с ним в Астану, чтобы разделить с ним его переживания.
Несмотря на ежедневные тренировки, спортсмен находит время на другие увлечения, к примеру, на музыку, уважает творчество Алексея Воробьева — российского актёра и певца.
Дальнейшие планы подростка, которому сегодня, 26 января исполнилось 15 лет, связаны со спортом. Он мечтает, чтобы
— Знаете, я планирую стать хорошим тренером, я вижу, как стою с черным поясом в окружении своих воспитанников, которые также стали черными поясами, кругом наши счастливые родители, учителя, тренеры. Я буду стремиться, чтобы мечты стали реальностью, — говорит Александр Баландин.
Уже этим летом спортсмен будет сдавать экзамен на чёрный пояс. Ему также готовы доверить малышей, которых он будет обучать азам каратэ. Сейчас главная задача для Саши — выступление в чемпионате мира в ноябре текущего года. Спортсмен планирует завоевать три золотые медали.