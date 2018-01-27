В ряде регионов Казахстана отменили занятия для учащихся из-за морозов
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В ряде регионов Казахстана в субботу, 27 января, отменили занятия для учащихся
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В ряде регионов Казахстана в субботу, 27 января, отменили занятия для учащихся
В Астане 27 января в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0−11 (12) классов первой смены, а также для студентов 1−2 курса колледжей отменяются.
В Алматы 27 января в связи с понижением температуры до минус 25 градусов во всех школах города отменяются учебные занятия с 5 по 11 классы. В предшкольных и с 1 по 4 классах — пятидневная учебная неделя.
В Карагандинской области 27 января во всех общеобразовательных средних школах отменены занятия
В Павлодарской области 27 января занятия для учащихся 1 — 11 классов, на 1−2 курсов колледжей (обучающиеся 10,11-х классов) 1 смены отменяются: температура минус 35 градусов.
В Костанае занятия в школах для учеников 0−9 классов первой смены отменены
Информация из остальных областей пока не поступала.