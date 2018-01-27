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08:25 (мск), источник: Kazinform

В ряде регионов Казахстана отменили занятия для учащихся из-за морозов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В ряде регионов Казахстана в субботу, 27 января, отменили занятия для учащихся из-за неблагоприятных погодных условий, передает МИА «Казинформ».

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В Астане 27 января в связи с ухудшением погодных условий занятия в школах города для учащихся 0−11 (12) классов первой смены, а также для студентов 1−2 курса колледжей отменяются.

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В Алматы 27 января в связи с понижением температуры до минус 25 градусов во всех школах города отменяются учебные занятия с 5 по 11 классы. В предшкольных и с 1 по 4 классах — пятидневная учебная неделя.

В Карагандинской области 27 января во всех общеобразовательных средних школах отменены занятия из-за сильных морозов. Ожидается температура до -33−35 градусов с ветром от 9 до 14 метров в секунду. От занятий освобождаются учащиеся 0−11 классов первой и второй смен.

В Павлодарской области 27 января занятия для учащихся 1 — 11 классов, на 1−2 курсов колледжей (обучающиеся 10,11-х классов) 1 смены отменяются: температура минус 35 градусов.

В Костанае занятия в школах для учеников 0−9 классов первой смены отменены из-за сильного мороза — минус 28 градусов.

Информация из остальных областей пока не поступала.

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