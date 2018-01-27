Погода на 27 января: местами очень сильный мороз
Местами ожидается низовая метель, туман.
Местами ожидается низовая метель, туман.
Как сообщили в РГП «Казгидромет», антициклон все еще определяет погоду на большей части Казахстана.
Местами по республике ожидается усиление ветра, туман, низовая метель. В
В Атырауской, Актюбинской областях ночью местами усилится ветер 15−20 м/с. В Павлодарской, ночью в Алматинской области местами ожидается туман. В Алматинской области ожидается очень сильный мороз, в
В Карагандинской,