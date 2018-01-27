Погода на 27 января: местами очень сильный мороз

Источник: 365info.kz

Как сообщили в РГП «Казгидромет», антициклон все еще определяет погоду на большей части Казахстана.

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Местами по республике ожидается усиление ветра, туман, низовая метель. В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами усилится ветер 18−23, порывы 30 м/с и более. В Жамбылской, Мангистауской областях местами усилится ветер 15−20, порывы 23 м/с, в Жамбылской области местами ожидается низовая метель, туман. В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, ветер 15−20 м/с.

В Атырауской, Актюбинской областях ночью местами усилится ветер 15−20 м/с. В Павлодарской, ночью в Алматинской области местами ожидается туман. В Алматинской области ожидается очень сильный мороз, в Южно-Казахстанской области местами сохраняется очень сильный мороз.