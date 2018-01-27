Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей
Глубокий сон поможет не заболеть гриппом
29-летнюю Паулину Андрееву поздравляют с беременностью (фото)
Женщина, лишившаяся рук, подает в суд на сотрудника МВД
Виктория Лопырева примерила «платье принцессы»
Огонь на поражение За 2017 год американские полицейские застрелили почти тысячу человек
Фуркад высказался по поводу отстранения Шипулина от Олимпиады
Названа причина смерти Людмилы Сенчиной
Новый Nissan: он может испугать даже взрослого
Infiniti показал «просто красивый автомобиль»
Госдеп: Истребитель Су-30 — не самолет для борьбы с партизанами
ЕС требует РФ прекратить бойкот и выплатить долг
Бондарчук и Андреева впервые за долгое время вышли в свет
Юлия Высоцкая повеселила публику зажигательным танцем
СМИ: 40-летняя Максакова предстала в откровенном образе
СМИ: в РФ поведали о полномасштабной атаке Запада
Необычные места Москве, которые можно посетить на выходных
Как взять ипотеку под 6 процентов?
Фоторепортажи
12В Париже Сена вышла из берегов
12Православные верующие отпраздновали Крещение
09:12 (мск), источник: 365info.kz

Погода на 27 января: местами очень сильный мороз

Местами ожидается низовая метель, туман.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +3° 70% 774 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: 365info.kz

Как сообщили в РГП «Казгидромет», антициклон все еще определяет погоду на большей части Казахстана.

Читайте также
В ряде регионов Казахстана отменили занятия для учащихся из-за морозов

Местами по республике ожидается усиление ветра, туман, низовая метель. В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами усилится ветер 18−23, порывы 30 м/с и более. В Жамбылской, Мангистауской областях местами усилится ветер 15−20, порывы 23 м/с, в Жамбылской области местами ожидается низовая метель, туман. В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, ветер 15−20 м/с.

В Атырауской, Актюбинской областях ночью местами усилится ветер 15−20 м/с. В Павлодарской, ночью в Алматинской области местами ожидается туман. В Алматинской области ожидается очень сильный мороз, в Южно-Казахстанской области местами сохраняется очень сильный мороз.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской, местами в Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской областях местами ожидается сильный мороз.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Торегали Тореали сидит на допинге - бывший продюсер певца
МИД прокомментировал введение новых санкций со стороны США
Россельхознадзор грозит компании PepsiCo уголовным делом
Пассажир ударил стюардессу на рейсе Москва-Нью-Йорк
Быстрыкин объяснил нападения в российских школах
Костин сравнил включение в санкционные списки США со смертью
Найденная в Израиле челюсть может переписать историю людей
«Подмышки я давно не брею»: чем живут российские феминистки
Спорт
«Валенсия» и «Реал» едут с приветом из начала 2000-х Главные матчи грядущих выходных
Авто
Девушка бросила парня из-за поддельного Porsche Молодые люди познакомились на вечеринке, после чего парень подвёз девушку до дома на собственном новеньком кроссовере
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей Телеведущая не может продолжать работу над проектом из-за проблем со здоровьем
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Леди
25 образов с Недели высокой моды, похожих на шедевры живописи Мы заметили много схожего между образами Giambattista Valli и картинами Эдварда Мунка, показами Alexander Vauhtier и живописью Анри Матисса
Дети
Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом  В Сети появилась информация, что ребенок появился на свет при помощи суррогатного материнства.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь