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09:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Жители Приморья смогут придумать название праздника для выпускников

Такой масштабный фестиваль пройдет в Приморье впервые.

Жители Приморья могут принять участие в конкурсе на лучшее название масштабного шоу для выпускников, которое пройдет в этом году впервые. Планируется, что шоу пройдет в акватории бухты Золотой Рог.

«В праздничном фестивале будут задействованы парусники “Надежда” и “Паллада”. Сейчас обсуждается также масштабная концертная программа и уникальное световое шоу. Этот праздник станет незабываемым и для выпускников школ, и для жителей и гостей Владивостока», — отметили в департаменте молодежи.

Название фестиваля предложат и определят сами приморцы. Для этого необходимо направить свой вариант на электронный адрес info@molodezh-prim.ru с пометкой «О, идея!». Сбор заявок продлится до 20 февраля. Самые креативные названия позже будут выставлены для рейтингового голосования.

Напомним, по словам главы региона, фестиваль для выпускников приморских школ будет не менее масштабным, чем «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

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