Жители Приморья смогут придумать название праздника для выпускников

Жители Приморья могут принять участие в конкурсе на лучшее название масштабного шоу для выпускников, которое пройдет в этом году впервые. Планируется, что шоу пройдет в акватории бухты Золотой Рог.

«В праздничном фестивале будут задействованы парусники “Надежда” и “Паллада”. Сейчас обсуждается также масштабная концертная программа и уникальное световое шоу. Этот праздник станет незабываемым и для выпускников школ, и для жителей и гостей Владивостока», — отметили в департаменте молодежи.

Название фестиваля предложат и определят сами приморцы. Для этого необходимо направить свой вариант на электронный адрес info@molodezh-prim.ru с пометкой «О, идея!». Сбор заявок продлится до 20 февраля. Самые креативные названия позже будут выставлены для рейтингового голосования.