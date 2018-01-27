Четырехлетнему ребенку понадобилась помощь медиков после посещения парикмахерской
В Караганде парикмахер по неосторожности порезала ухо четырехлетнему мальчику.
В Караганде парикмахер по неосторожности порезала ухо четырехлетнему мальчику.
В Пришахтинском районе Карагандинской области парикмахер по неосторожности порезала ухо четырехлетнему мальчику. Об этом говорится в Instagram на странице Schok_krg. По словам матери ребенка, в одном из местных салонов красоты парикмахер нанесла ее сыну травму. Ребенка увезла «скорая», а в больнице медики наложили ему швы.
«На тот момент, когда мне позвонил муж, я была на работе. После того, как все разрешили с ребенком, успокоились и приехали в тот салон. Администратор долго извинялась, предлагала оплатить все растраты на лекарства по чекам. Мастер за время нашего разговора не разу даже не извинилась. Я, конечно, все понимаю, но прошло часа 2−3, можно отойти и прийти в себя», — написала женщина.
Мать пострадавшего также рассказала, что хозяева салона после инцидента с ней не связались.