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09:20 (мск), источник: 365info.kz

Четырехлетнему ребенку понадобилась помощь медиков после посещения парикмахерской

В Караганде парикмахер по неосторожности порезала ухо четырехлетнему мальчику.

Источник: 365info.kz

В Пришахтинском районе Карагандинской области парикмахер по неосторожности порезала ухо четырехлетнему мальчику. Об этом говорится в Instagram на странице Schok_krg. По словам матери ребенка, в одном из местных салонов красоты парикмахер нанесла ее сыну травму. Ребенка увезла «скорая», а в больнице медики наложили ему швы.

«На тот момент, когда мне позвонил муж, я была на работе. После того, как все разрешили с ребенком, успокоились и приехали в тот салон. Администратор долго извинялась, предлагала оплатить все растраты на лекарства по чекам. Мастер за время нашего разговора не разу даже не извинилась. Я, конечно, все понимаю, но прошло часа 2−3, можно отойти и прийти в себя», — написала женщина.

Мать пострадавшего также рассказала, что хозяева салона после инцидента с ней не связались.

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