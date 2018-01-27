Из грязи в князи — из конюшни мать с детьми переехала в Хабаровск

Источник: ДЕЙТА

На данный момент хабаровские полицейские окончили проверку по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей жительницей города Вяземский.

Установлено, что в заброшенном промышленном здании на окраине города 42-летняя женщина проживала вместе с двумя детьми и большим количеством животных, в том числе козами и лошадями.

Родительница привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. Дети зачислены в образовательное учреждение. Кроме того, семья переехала в частный дом в дальневосточной столице.

Дальнейшая профилактическая работа с семьей будет продолжена под контролем руководства отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Хабаровску.