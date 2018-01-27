Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актер из «Телепузиков» упал на улице и замерз насмерть
Самый толстый мальчик в мире похудел на 76 килограммов
29-летнюю Паулину Андрееву поздравляют с беременностью (фото)
Какую тайну скрывал Олег Янковский до конца жизни
Три ноги Уизерспун, лишняя рука Опры: глянец высмеяли за фотошоп
Огонь на поражение За 2017 год американские полицейские застрелили почти тысячу человек
Фуркад высказался по поводу отстранения Шипулина от Олимпиады
Названа причина смерти Людмилы Сенчиной
Новая Toyota Camry: известны двигатели в России
Илон Маск лишился зарплаты на 10 лет
Генсек ЕС потребовал от РФ прекратить бойкот и продолжить выплаты
СМИ: в РФ поведали о полномасштабной атаке Запада
Бондарчук и Андреева впервые за долгое время вышли в свет
Юлия Высоцкая повеселила публику зажигательным танцем
СМИ: 40-летняя Максакова предстала в откровенном образе
СМИ: в РФ поведали о полномасштабной атаке Запада
Необычные места Москве, которые можно посетить на выходных
Как взять ипотеку под 6 процентов?
Фоторепортажи
12В Париже Сена вышла из берегов
12Православные верующие отпраздновали Крещение
09:33 (мск), источник: ДЕЙТА

Из грязи в князи — из конюшни мать с детьми переехала в Хабаровск

Женщина с детьми и животными проживала в антисанитарных условиях в помещении заброшенного промышленного здания города Вяземского Хабаровского края, об этом DEITA. RU сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Источник: ДЕЙТА

На данный момент хабаровские полицейские окончили проверку по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей жительницей города Вяземский.

Установлено, что в заброшенном промышленном здании на окраине города 42-летняя женщина проживала вместе с двумя детьми и большим количеством животных, в том числе козами и лошадями.

Родительница привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. Дети зачислены в образовательное учреждение. Кроме того, семья переехала в частный дом в дальневосточной столице.

Дальнейшая профилактическая работа с семьей будет продолжена под контролем руководства отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Хабаровску.

Екатерина Лапкина.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Судьба учеников сгоревшей школы в Приморье известна
В районе поиска траулера «Восток» обнаружен плот
МИД прокомментировал введение новых санкций со стороны США
Россельхознадзор грозит компании PepsiCo уголовным делом
Пассажир ударил стюардессу на рейсе Москва-Нью-Йорк
Быстрыкин объяснил нападения в российских школах
Костин сравнил включение в санкционные списки США со смертью
Найденная в Израиле челюсть может переписать историю людей
«Подмышки я давно не брею»: чем живут российские феминистки
Спорт
«Валенсия» и «Реал» едут с приветом из начала 2000-х Главные матчи грядущих выходных
Авто
Девушка бросила парня из-за поддельного Porsche Молодые люди познакомились на вечеринке, после чего парень подвёз девушку до дома на собственном новеньком кроссовере
Hi-Tech
«Не паникуйте и сохраняйте доказательства»: как в Британии борются с порноместью Таких случаев все больше. Что делать, если ты стал жертвой
Кино
«Первый канал» прервал съемки шоу с Еленой Летучей Телеведущая не может продолжать работу над проектом из-за проблем со здоровьем
Недвижимость
10 зданий в России, которые пощекочут вам нервы
Саратовский чиновник принял новостройку без газа, света, тепла и лифтов
«В хрущевках секса нет!»
Центр Хруничева дождался реновации
Леди
25 образов с Недели высокой моды, похожих на шедевры живописи Мы заметили много схожего между образами Giambattista Valli и картинами Эдварда Мунка, показами Alexander Vauhtier и живописью Анри Матисса
Дети
Дмитрий Маликов во второй раз стал отцом  В Сети появилась информация, что ребенок появился на свет при помощи суррогатного материнства.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь