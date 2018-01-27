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09:29 (мск), источник: UzReport.news

Часы «судного дня» перевели на 30 секунд

В последний раз Часы Судного дня переводили назад в 2010 году, а дальше всего от «Конца света» мир находился в 1991 году — тогда стрелки показывали 23 часа 43 минуты.

Источник: UzReport.news

Часы Судного дня перевели на 30 секунд вперед. Теперь стрелки находятся на отметке 23 часа 58 минут. Так близко время приближалось к «Концу света» только в 1953 году, в разгар холодной войны.

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Часы Судного дня — проект американского журнала «Бюллетень ученых-атомщиков», начавшийся в 1947 году. Он символизирует угрозу атомной войны и глобальной катастрофы.

Перевод стрелок в 2018 году связан, главным образом, с ядерными испытаниями в Северной Корее, а также непредсказуемостью политики Соединенных Штатов под руководством Дональда Трампа.

Говорит сотрудник редакции журнала Лоуренс Краусс.

Лоуренс Краусс, сотрудник журнала «Бюллетень ученых-атомщиков»:

— Опасность ядерной войны — не единственный повод для перевода стрелок. Ведь она возникает в то время, когда теряется доверие к политическим институтам, СМИ, науке и просто фактам. Все это усложняет разрешение реальных проблем, с которыми сталкивается мир.

В последний раз Часы Судного дня переводили назад в 2010 году, а дальше всего от «Конца света» мир находился в 1991 году — тогда стрелки показывали 23 часа 43 минуты.

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