В 12 городах Казахстана ухудшилось качество воздуха
Неблагоприятные метеоусловия способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.
Неблагоприятные метеоусловия способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.
По информации РГП «Казгидромет», метеорологические условия в субботу, 27 января, способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере 12 городов республики.
Так, по информации ведомства, в Астане, Актобе, Алматы, Караганде, Костанае, Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске, Таразе, Уральске,
Неблагоприятные метеоусловия подразумевают под собой сочетание таких факторов как штиль, слабый ветер, туман, инверсия, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.