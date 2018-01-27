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09:21 (мск), источник: 365info.kz

В 12 городах Казахстана ухудшилось качество воздуха

Неблагоприятные метеоусловия способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Источник: 365info.kz

По информации РГП «Казгидромет», метеорологические условия в субботу, 27 января, способствуют накоплению загрязняющих веществ в атмосфере 12 городов республики.

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Так, по информации ведомства, в Астане, Актобе, Алматы, Караганде, Костанае, Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске, Таразе, Уральске, Усть-Каменогорске и Шымкенте неблагоприятные метеоусловия (НМУ) будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере.

Неблагоприятные метеоусловия подразумевают под собой сочетание таких факторов как штиль, слабый ветер, туман, инверсия, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

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