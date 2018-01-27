Необычный автобус могут встретить жители Владивостока ...

Источник: VLADNEWS

Вице-губернатор края Павел Серебряков поручил организовать «горячую линию», позвонив на которую можно сообщить о людях без определенного места жительства, которым в эти холодные дни нужна помощь. Во всех филиалах Приморского центра социального обслуживания в эти дни организовано дежурство, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

«Люди могут оставить информацию по телефонам филиалов, расположенных в муниципальных образованиях или на телефон отделения срочной помощи во Владивостоке», сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края.

Как рассказали в департаменте, в период экстремально низких температур 24—26 января в ПЦСОН поступило 19 подобных звонков от неравнодушных горожан. В указанные абонентами адреса выехали сотрудники ПЦСОН. В результате беседы четверо людей, живущих на улице, согласились отправиться в приют, 15 отказались. Специалисты оставили им адреса приютов и пунктов обогрева.

24 человека без определенного места жительства самостоятельно обратились в отделения срочной социальной помощи.

«Люди смогли согреться в теплом помещении. Им предложили горячее питание и сладкий чай, выдали теплые вещи. Мы также информировали их о приютах и пунктах обогрева, открытых в краевом центре», рассказали в центре.

В минувшую холодную пятницу в краевом центре на маршрут вышел «Социальный автобус». Сюда обратились за поддержкой около 50 человек. Кроме традиционной помощи в виде вещей и продуктовых наборов сотрудники ПЦСОН предлагали горячую еду и чай.