Необычный автобус могут встретить жители Владивостока
За поддержкой уже обратилось около 50 человек.
За поддержкой уже обратилось около 50 человек.
«Люди могут оставить информацию по телефонам филиалов, расположенных в муниципальных образованиях или на телефон отделения срочной помощи во Владивостоке», сообщили в департаменте труда и социального развития Приморского края.
24 человека без определенного места жительства самостоятельно обратились в отделения срочной социальной помощи.
«Люди смогли согреться в теплом помещении. Им предложили горячее питание и сладкий чай, выдали теплые вещи. Мы также информировали их о приютах и пунктах обогрева, открытых в краевом центре», рассказали в центре.
В минувшую холодную пятницу в краевом центре на маршрут вышел «Социальный автобус». Сюда обратились за поддержкой около 50 человек. Кроме традиционной помощи в виде вещей и продуктовых наборов сотрудники ПЦСОН предлагали горячую еду и чай.
«Спасибо краевому Управлению ГО и ЧС, сотрудники которого откликнулись на нашу просьбу и предоставили нам два термоса на 50 литров каждый. Таким образом, мы вновь смогли напоить всех пришедших к автобусу чаем и накормить. В такие холодные дни это самая актуальная помощь», считает заместитель директора ПЦСОН Мария Кузьмина.