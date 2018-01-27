В районе поиска траулера «Восток» обнаружен плот
В районе поиска траулера «Восток» обнаружен плот, суда спасателей спешат на помощь. Они смогут прибыть на место через несколько часов, сообщает DEITA. RU.
В районе поиска траулера «Восток» обнаружен плот, суда спасателей спешат на помощь. Они смогут прибыть на место через несколько часов, сообщает DEITA. RU.
Как стало известно корреспонденту DEITA.RU, плот был замечен с воздуха, к находке устремились спасатели. В
Пока нельзя сказать, принадлежит ли этот плот пропавшему в Японском море РМС «Восток». Все станет ясно, когда к нему смогут подойти суда.
На 15 часов местного времени погодные условия в районе
Напомним, судно «Восток» пропало в Японском море в четверг, 25 января, в 200 километрах южнее мыса Гамова.
Инна Эстрина.