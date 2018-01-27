В районе поиска траулера «Восток» обнаружен плот

Источник: ДЕЙТА

Как стало известно корреспонденту DEITA.RU, плот был замечен с воздуха, к находке устремились спасатели. В поисково-спасательной операции продолжает круглосуточную работу основное многофункциональное спасательное судно «Сергей Заборщиков», к нему присоединилось еще судно «Кунашир», также на помощь спешит СРТМ «Вектор» и «Океан». Все они движутся в район обнаружения плота.

Пока нельзя сказать, принадлежит ли этот плот пропавшему в Японском море РМС «Восток». Все станет ясно, когда к нему смогут подойти суда.

На 15 часов местного времени погодные условия в районе поисково-спасательных работ значительно улучшились — скорость ветра снизилась почти в два раза и сейчас составляет 10−12 метров в секунду, высота волны уменьшилась вдвое до 2,5 метра.

Напомним, судно «Восток» пропало в Японском море в четверг, 25 января, в 200 километрах южнее мыса Гамова.