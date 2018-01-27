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16:31 (мск), источник: ivbg.ru

Ленобласть не будет участвовать в пробной переписи населения

Пробная перепись населения будет проведена с 1 по 31 октября в качестве подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте правительства РФ.

Примерный охват будущей пробной переписи составит порядка 550 тыс. человек. Согласно пояснительной записке к документу, были определены 10 территорий, на которых она будет проводиться. К ним относятся Эльбрусский район Кабардино-Балкарии, муниципальный район «Хангаласский улус» в Якутии, Алеутский район Камчатского края, городской округ Минусинск Красноярского края, Нижнеудинский и Катангский районы Иркутской области, Великий Новгород, поселок городского типа Южно-Курильск в Сахалинской области, район Свиблово Северо-Восточного административного округа Москвы, муниципальный округ Княжево в Санкт-Петербурге.

Ленинградская область в списке отсутствует.

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