Ленобласть не будет участвовать в пробной переписи населения

Примерный охват будущей пробной переписи составит порядка 550 тыс. человек. Согласно пояснительной записке к документу, были определены 10 территорий, на которых она будет проводиться. К ним относятся Эльбрусский район Кабардино-Балкарии, муниципальный район «Хангаласский улус» в Якутии, Алеутский район Камчатского края, городской округ Минусинск Красноярского края, Нижнеудинский и Катангский районы Иркутской области, Великий Новгород, поселок городского типа Южно-Курильск в Сахалинской области, район Свиблово Северо-Восточного административного округа Москвы, муниципальный округ Княжево в Санкт-Петербурге.