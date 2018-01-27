Ленобласть не будет участвовать в пробной переписи населения
Пробная перепись населения будет проведена с 1 по 31 октября в качестве подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года.
Пробная перепись населения будет проведена с 1 по 31 октября в качестве подготовки к Всероссийской переписи населения 2020 года.
Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте правительства РФ.
Примерный охват будущей пробной переписи составит порядка 550 тыс. человек. Согласно пояснительной записке к документу, были определены 10 территорий, на которых она будет проводиться. К ним относятся Эльбрусский район
Ленинградская область в списке отсутствует.