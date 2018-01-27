В Волгограде более 80 машин устраняют последствия ночной метели

В течение ночи с улиц города было собрано и вывезено более 500 кубометров снежных масс.

— С помощью 76 единиц специальной техники, в том числе 45 комбинированных дорожных машин на проезжую часть и тротуары было нанесено около 628 тонн песко-соляной смеси, — говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Сейчас для на уборки городских дорог задействовано свыше 80 специализированных машин, в том числе 44 КДМ, и 70 работников ручного труда: работы ведутся и на пешеходных зонах, тротуарах, остановках общественного транспорта. На случай ухудшения погодных условий в областной столице организовано круглосуточное дежурство дорожно-коммунальных служб.