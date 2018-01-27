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27 января, источник: Интерфакс

Москвичам пообещали снегопад на несколько суток

Москва. 27 января. INTERFAX.RU — Снегопад, который начнется в столичном регионе вечером в субботу, продлится несколько суток, сообщает Росгидромет.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +13° 62% 767 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Агентство «Москва»

По расчетам ведомства, к утру понедельника в Москве может выпасть до 10 мм влаги или почти 25% месячной нормы, которая в январе насчитывает 42 мм.

Осадки распределятся следующим образом: суббота — до 2 мм, ночь на воскресенье — до 2 мм, воскресенье — до 2 мм, ночь на понедельник — до 3 мм. Вероятность такого сценария Росгидромет оценивает в 65−85%.

По данным Гидрометцентра России, ближайшие две ночи в столичном регионе будут морозными: до минус 6−7 градусов в Москве и до минус 9−10 градусов в Подмосковье.

С начала января в столице выпало 39 мм осадков или 93% месячной нормы. Высота снежного покрова к утру 27 января — 17 сантиметров.

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