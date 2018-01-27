Москвичам пообещали снегопад на несколько суток

Источник: Агентство «Москва»

По расчетам ведомства, к утру понедельника в Москве может выпасть до 10 мм влаги или почти 25% месячной нормы, которая в январе насчитывает 42 мм.

Осадки распределятся следующим образом: суббота — до 2 мм, ночь на воскресенье — до 2 мм, воскресенье — до 2 мм, ночь на понедельник — до 3 мм. Вероятность такого сценария Росгидромет оценивает в 65−85%.

По данным Гидрометцентра России, ближайшие две ночи в столичном регионе будут морозными: до минус 6−7 градусов в Москве и до минус 9−10 градусов в Подмосковье.