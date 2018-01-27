В Воронежской области установили карантин по бешенству животных

Власти Воронежской области установили карантин по бешенству животных на территории поселка Новотроицкий Таловского района. Соответствующие документы опубликовали на правовом портале облправительства в четверг, 25 января.

Согласно документам, эпизоотическим очагом признали индивидуальное подворье по улице Школьной. Специалисты запретили проводить выставки кошек и собак, торговать животными, а также ввозить и вывозить их. Ограничения продлятся до 28 марта.