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16:45 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области установили карантин по бешенству животных

Ограничения ввели в Таловском районе.

Власти Воронежской области установили карантин по бешенству животных на территории поселка Новотроицкий Таловского района. Соответствующие документы опубликовали на правовом портале облправительства в четверг, 25 января.

Согласно документам, эпизоотическим очагом признали индивидуальное подворье по улице Школьной. Специалисты запретили проводить выставки кошек и собак, торговать животными, а также ввозить и вывозить их. Ограничения продлятся до 28 марта.

Региональные власти также ввели карантины в поселке Дубрава Богучарского района и селе Архангельское Хохольского района. Ограничения будут действовать до 27 марта.

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