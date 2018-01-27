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16:07 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Британские ученые: вредна даже одна сигарета в день

Чтобы снизить угрозу развития сердечно-сосудистых заболеваний, курильщикам необходимо полностью отказаться от курения, а не просто сократить число выкуриваемых сигарет. К такому выводу пришло новое исследование британского медицинского журнала BMJ.

Источник: Reuters

Люди, которые выкуривают даже всего одну сигарету в день, все равно имеют на 50% больше шансов получить проблемы с сердцем и на 30% увеличивают шанс заполучить инсульт, чем те, кто никогда не курил.

По словам ученых, для подобных заболеваний не существует «безопасного уровня» курения. Однако, по словам врачей, курильщики, которые сокращают количество выкуриваемых сигарет, с большей вероятностью бросят навсегда.

Хорошие и плохие новости

Именно сердечно-сосудистые заболевания, а не рак, представляют для курильщиков самую большую опасность и ответственны за 48% преждевременных смертей, вызванных курением.

Ученые пришли к выводу, что, хотя в целом доля курящего взрослого населения Британии год за годом падает, количество людей, выкуривающих от одной до пяти сигарет в день, продолжает расти.

Анализ 141 исследования, опубликованного в BMJ, показал, что привычка выкуривать по 20 сигарет в день приводит в среднем к семи сердечным приступам в группе из 100 человек среднего возраста.

Но даже если они резко сократят число выкуриваемых сигарет до всего одной в день, это все равно вызовет сердечный приступ у троих.

Врачи утверждают, что у мужчин, выкуривающих даже одну сигарету в день, риск заработать коронарную недостаточность повышается на 48% (она, в свою очередь, может привести к инфаркту), а риск развития инсульта — на четверть по сравнению с теми, кто никогда не курил.

У женщин эти показатели даже выше: на 57% вырастает риск инфаркта и на 31% — инсульта.

Профессор Аллан Хэкшоу из Института раковых заболеваний в Университетском колледже Лондона, возглавлявший это исследование, сказал Би-би-си: «Сейчас в некоторых странах это стало тенденцией, когда заядлые курильщики сокращают количество выкуриваемых сигарет, думая, что они в полном порядке, что на самом деле так и есть, если иметь в виду только рак. Но для этих двух сердечных заболеваний, которые они могут получить с большей вероятностью, чем рак, это не работает. Необходимо бросить курить совсем».

Как полагали ученые, логично предположить, что сокращение выкуриваемых сигарет приведет к пропорциональному сокращению нанесенного организму вреда, и это предположение подтверждает ряд исследований в области рака легких.

Однако исследование показало, что у мужчин, выкуривающих всего по одной сигарете в день, риск развития сердечных заболеваний на целых 46% выше, чем у курящих ежедневно по целой пачке, а риск развития инсульта выше на 41%.

Для женщин в аналогичной ситуации риск составлял на 31% и 34% выше соответственно.

Профессор Хэкшоу отмечает, что такой повышенный риск развития сердечно-сосудистого недуга сохраняется на протяжении всей жизни, хотя непоправимый ущерб здоровью может быть нанесен всего за несколько лет курения.

Однако хорошие новости, по его словам, заключаются в том, что те, кто полностью отказывается от курения, могут довольно быстро сократить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Сокращать не бесполезно

По словам профессора поведенческой медицины Оксфордского университета Пола Эйвьярда, это тщательно проведенное исследование лишь подтвердило то, что эпидемиологи подозревали и раньше: даже небольшое покуривание создает «существенный риск для развития сердечных заболеваний и удара».

Однако, подчеркивает он, неверно думать, что сокращать число выкуриваемых сигарет совершенно бесполезно.

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«Те, кто пытаются меньше курить с помощью никотина, получаемого или с помощью никотинозамещающей терапии, или посредством электронной сигареты, с большей вероятностью в конце концов бросят курить совсем — и тем самым по-настоящему сократят риски [для здоровья] от курения», — говорит он.

«Это исследование — лишь очередное научное подтверждение того, что, сократив число выкуриваемых ежедневно сигарет всего до одной, вы все равно сохраняете существенный риск получить инфаркт или инсульт, — так прокомментировал Мартин Докрелл из Управления здравоохранения Англии. — Самое лучшее и безопасное, что вы можете сделать, — это бросить раз и навсегда».

«Никотиновая зависимость заставляет людей продолжать курить, но серьезный ущерб причиняет смола в сигаретах. Курение электронной сигареты гораздо менее вредно, но только если вы не будете курить и настоящие», — подчеркивает исполнительный директор благотворительной организации ASH Дебора Арнотт.

Однако, как отмечает директор британского объединения курильщиков Forest Саймон Кларк, говорить людям, что уменьшение числа выкуриваемых сигарет приносит мало пользы, совершенно контрпродуктивно.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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9 декабря 2017© Ньюстюб
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