Ледовый городок в Екатеринбурге прекратил свое существование
В Екатеринбурге завершены работы по демонтажу ледового городка на Площади 1905 года, сообщает корреспондент ЕАН.
В Екатеринбурге завершены работы по демонтажу ледового городка на Площади 1905 года, сообщает корреспондент ЕАН.
Разбор ледяных фигур, элементов украшения, а также аттракционов начался с полуночи 22 января. С 29 января площадь будет открыта для парковки.
Напомним, что темой ледового городка 2017/2018 стало 295-летие Екатеринбурга и участие города в борьбе за принятие международной выставки «Экспо-2025».
На строительство новогоднего комплекса было истрачено 22,9 млн рублей.