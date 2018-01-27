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16:43 (мск), источник: ЕАН

Ледовый городок в Екатеринбурге прекратил свое существование

В Екатеринбурге завершены работы по демонтажу ледового городка на Площади 1905 года, сообщает корреспондент ЕАН.

Разбор ледяных фигур, элементов украшения, а также аттракционов начался с полуночи 22 января. С 29 января площадь будет открыта для парковки.

Напомним, что темой ледового городка 2017/2018 стало 295-летие Екатеринбурга и участие города в борьбе за принятие международной выставки «Экспо-2025».

На строительство новогоднего комплекса было истрачено 22,9 млн рублей.

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