Каслинские мастера восстановили историческую ограду стадиона в Екатеринбурге в канун ЧМ-2018
Специалисты предприятия изготовили 25 ворот и воссоздали сотни утраченных литых элементов.
Специалисты предприятия изготовили 25 ворот и воссоздали сотни утраченных литых элементов.
Каслинский завод
Стадион построен в 1953—1957 годах. Он имеет статус объекта культурного наследия и включен в список памятников культуры государственного значения.
Когда в 2012 году уральская столица вошла в список городов для проведения матчей Мундиаля -2018, было принято решение о реконструкции Центрального стадиона с целью выполнения требований FIFA. В концепции проекта предусматривалось встраивание нового современного объема арены в исторические стены спорткомплекса и сохранение литого чугунного ограждения в стиле «сталинский ампир» высотой около 3 м и протяженностью более километра.
«Работы по восстановлению ограждения выполнил каслинский завод. Специалисты предприятия изготовили 25 ворот, заново отлили две трети секций, воссоздали сотни утраченных литых элементов на сохранившихся решетках, произвели монтаж и покраску ограждения», — рассказали на предприятии, добавив, что реставрационные работы получили высокую оценку подрядчика и государственной комиссии.