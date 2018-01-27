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16:39 (мск), источник: dostup1.ru

Каслинские мастера восстановили историческую ограду стадиона в Екатеринбурге в канун ЧМ-2018

Специалисты предприятия изготовили 25 ворот и воссоздали сотни утраченных литых элементов.

Каслинский завод архитектурно-художественного литья (ООО «КЗАХЛ», входит в Группу Мечел, Челябинская область) полностью восстановил историческое чугунное ограждение Центрального стадиона города Екатеринбурга — крупнейшего на Урале спорткомплекса, где летом 2018 года пройдут матчи чемпионата мира по футболу.

Инфографика
Все стадионы ЧМ-2018Летом 2018 года в России пройдет чемпионат мира по футболу. Матчи мирового первенства примут 11 городов и 12 стадионов.

Стадион построен в 1953—1957 годах. Он имеет статус объекта культурного наследия и включен в список памятников культуры государственного значения.

Когда в 2012 году уральская столица вошла в список городов для проведения матчей Мундиаля -2018, было принято решение о реконструкции Центрального стадиона с целью выполнения требований FIFA. В концепции проекта предусматривалось встраивание нового современного объема арены в исторические стены спорткомплекса и сохранение литого чугунного ограждения в стиле «сталинский ампир» высотой около 3 м и протяженностью более километра.

«Работы по восстановлению ограждения выполнил каслинский завод. Специалисты предприятия изготовили 25 ворот, заново отлили две трети секций, воссоздали сотни утраченных литых элементов на сохранившихся решетках, произвели монтаж и покраску ограждения», — рассказали на предприятии, добавив, что реставрационные работы получили высокую оценку подрядчика и государственной комиссии.

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