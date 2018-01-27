Каслинские мастера восстановили историческую ограду стадиона в Екатеринбурге в канун ЧМ-2018

Каслинский завод архитектурно-художественного литья (ООО «КЗАХЛ», входит в Группу Мечел, Челябинская область) полностью восстановил историческое чугунное ограждение Центрального стадиона города Екатеринбурга — крупнейшего на Урале спорткомплекса, где летом 2018 года пройдут матчи чемпионата мира по футболу.

Инфографика Все стадионы ЧМ-2018 Летом 2018 года в России пройдет чемпионат мира по футболу. Матчи мирового первенства примут 11 городов и 12 стадионов.

Стадион построен в 1953—1957 годах. Он имеет статус объекта культурного наследия и включен в список памятников культуры государственного значения.

Когда в 2012 году уральская столица вошла в список городов для проведения матчей Мундиаля -2018, было принято решение о реконструкции Центрального стадиона с целью выполнения требований FIFA. В концепции проекта предусматривалось встраивание нового современного объема арены в исторические стены спорткомплекса и сохранение литого чугунного ограждения в стиле «сталинский ампир» высотой около 3 м и протяженностью более километра.