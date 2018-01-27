Журналист и секретарь СЖР Борис Резник скончался на 78-м году жизни

Источник: РИА Новости

«Умер наш товарищ, известный журналист, общественный деятель, секретарь Союза журналистов России Борис Львович Резник. Ушёл из жизни настоящий профессионал, искренний и глубоко порядочный человек, всю свою сознательную жизнь посвятивший развитию российской журналистики… Выражаем искреннее и глубокое сочувствие родным и близким покойного. Светлая память о Борисе Львовиче надолго сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Как отмечают в СЖР, за большие достижения в области журналистики Резник был неоднократно удостоен премий Союза журналистов СССР и Союза журналистов России. Работал в газетах «Вечерняя Москва», «Московский Комсомолец», «Известия», других изданиях. Избирался депутатом Госдумы нескольких созывов, а также много лет возглавлял благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Надежда», работающий на добровольных началах.

«Фондом “Надежда” было собрано и направлено на развитие детского здравоохранения Хабаровского края свыше 100 миллионов рублей. За особые заслуги в деле охраны здоровья детей Борис Львович Резник был избран почётным профессором Института охраны материнства и детства Сибирского отделения Академии медицинских наук», — отмечают в организации.