В Мурманской области женщина забрала у мужа при разводе дверь

Согласно решению суда женщина должна была передать бывшему мужу часть совместно нажитой домашней утвари, а также освободить квартиру. Когда в установленный судом срок она выехала, в квартире побывали судебный пристав и ее бывший муж.

«Какое же было их удивление, когда они увидели, что женщина подошла к исполнению решения суда буквально… вместо входной двери в квартиру висел ковер», — говорится на сайте ведомства.