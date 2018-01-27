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17:14 (мск), источник: Газета.Ру

В Мурманской области женщина забрала у мужа при разводе дверь

Жительница города Североморск в Мурманской области при разводе и разделе совместно нажитого имущества вывезла из квартиры входную дверь, об этом сообщается на сайте областной службы судебных приставов.

Согласно решению суда женщина должна была передать бывшему мужу часть совместно нажитой домашней утвари, а также освободить квартиру. Когда в установленный судом срок она выехала, в квартире побывали судебный пристав и ее бывший муж.

«Какое же было их удивление, когда они увидели, что женщина подошла к исполнению решения суда буквально… вместо входной двери в квартиру висел ковер», — говорится на сайте ведомства.

В ответ на возмущение бывшего мужа судебный пристав объяснил, что решение суда не запрещает его бывшей жене забрать с собой дверь.

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