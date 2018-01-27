Селфи на высоте: все поднявшиеся на сочинскую радиовышку подростки спустились

Ранее местная жительница сообщила «Вестям Сочи», что на вышку поднялись четверо детей, но по данным ЮРСПО МЧС, всего их было шестеро. Четверо сами спустились, вниз, где их встретили полицейские. К двоим оставшимся, молодому человеку и девушке, поднялись спасатели.