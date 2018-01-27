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18:26 (мск), источник: Вести Сочи

Селфи на высоте: все поднявшиеся на сочинскую радиовышку подростки спустились

Поднявшиеся на радиовышку сотрудники ЮРПСО МЧС помогли двум остававшимся на высоте подросткам спуститься вниз. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Ранее местная жительница сообщила «Вестям Сочи», что на вышку поднялись четверо детей, но по данным ЮРСПО МЧС, всего их было шестеро. Четверо сами спустились, вниз, где их встретили полицейские. К двоим оставшимся, молодому человеку и девушке, поднялись спасатели.

По словам сотрудников МЧС, подростки поднялись на радиовышку, чтобы сделать фото-селфи.

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