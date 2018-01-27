Во время субботника в приюте «Тимвилль» Алиханов построил вольер для бездомной собаки

Губернатор Антон Алиханов принял участие в субботнике, который проводился в приюте для животных «Тимвилль» 27 января. Глава региона лично построил вольер для бездомной собаки, рассказала руководитель приюта Ольга Добрянская.

«В Советске, если помните, женщина выбросила с четвёртого этажа трёх собак. Одно животное выжило, у нас находится. Вот для этой собаки губернатор построил вольер», — сообщила Добрянская.

По словам волонтёра, Алиханов пообещал приюту помощь.

«Мы разговаривали о насущных проблемах приюта и вообще о бездомных животных в городе. Губернатор пообещал помочь нам с территорией, мы ищем землю, чтобы расширяться», — рассказала руководитель «Тимвилля».